La com'com Castagniccia-Casinca facilite l'accès de ses plages aux personnes à mobilité réduite

Rendre la mer accessible à tous les usagers, c'est depuis plusieurs années une priorité pour la communauté de communes Castagniccia-Casinca. L'été 2022 ne déroge pas à la règle avec l'installation, ce 24 juillet, du dispositif des tapis et tiralos dans les deux dernières plages de son territoire.



Ces sortes de fauteuils à grosses roues, conçus pour assurer une mise à l'eau en toute sécurité des personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite, ont pris place sur les plages de Cap Sud - Venzolasca - et de Pinarello sur la commune de Sorbo Ocagnano, où ils seront disponibles jusqu'à la fin de l'été. "Ce qui fait qu’aujourd’hui avec les plages de San Pellegrino sur la commune de Penta Di Casinca et Anghione dans la commune de Castellare Di Casinca, toutes les plages du territoire sont accessibles à tous !" indique le président de la communauté de communes Tony Poli qui avec l’ensemble des élus de l’intercommunalité, notamment la présidente de la commission tourisme, Michèle Antomarchi, a souhaité porter un projet qui permettrait aux personnes à mobilité réduite (PMR) d’avoir accès à l’ensemble des plages du territoire.



Pour ce faire un partenariat a été conclu entre la communauté de communes et l’association Cap Corse Handicap, présidé par Eric Valery, qui a installé les tapis PMR et qui est en charge de l’entretien et de la désinstallation de ces derniers. Quant aux fauteuils « mobichair », ils sont mis à disposition des usagers à proximité des tapis.