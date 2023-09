La chambre régionale des comptes attend la parole citoyenne des Corses jusqu'au 6 octobre

Suite au succès de l'édition 2022, la campagne de participation citoyenne de la Cour des Comptes prend de l'ampleur en s'étendant au réseau des Chambres Régionales et Territoriales des Comptes (CRTC). L'objectif est de "faire émerger des sujets au cœur de vos préoccupations," selon l'instance chargée de veiller au bon emploi de l'argent public et d'informer les citoyens.Du mercredi 6 septembre au vendredi 6 octobre, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) Corse, dont la compétence s'étend notamment à la collectivité de Corse, aux deux communautés d’agglomération d’Ajaccio et de Bastia, à 17 communautés de communes, 360 communes, ainsi qu'à sept hôpitaux, représentant un portefeuille financier de 2,7 milliards d'euros, invite la population à suggérer des thèmes de contrôle. "Vous avez désormais la possibilité de proposer des sujets dans des domaines liés au secteur public local, tels que les finances publiques locales, les questions sanitaires et sociales, l'intercommunalité, les transports, l'adaptation au vieillissement dans les territoires et la transition écologique." précise-t-elle.La CRC Corse examinera attentivement chacune des propositions en fonction de plusieurs critères, notamment le soutien accordé au thème sur le site, la nouveauté du sujet, la faisabilité du contrôle, la valeur ajoutée pour le programme annuel de travail et l'adéquation aux moyens de la Chambre.Pour encourager la participation citoyenne des jeunes, la plateforme sera accessible aux mineurs de plus de 15 ans, conformément à la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique. Cette année, les citoyens peuvent contribuer à enrichir le programme de travail de la CRC Corse en proposant rapidement des sujets de contrôle sur la plateforme dédiée des juridictions financières : Lien vers la Plateforme de Participation Citoyenne