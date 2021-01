La campagne de dépistage du Covid-19 débute ce vendredi dans les lycées corses

Vendredi 29 janvier débutera une campagne de dépistage massif de Covid-19 dans plusieurs lycées de l'ile comme l'avait annoncé il y a une deux semaine le rectorat de Corse.



Dépistage de tout l’établissement à partir de 3 cas positifs

Cette offre de tests est systématique dès l’apparition de 3 cas positifs dans un établissement au cours des 7 derniers jours. Elle est également proposée en dehors de tout cas confirmé pour renforcer la surveillance sanitaire des établissements scolaires de l’académie.



Pour les dix prochains jours, les campagnes de tests suivantes sont d’ores et déjà programmées :



- le vendredi 29 janvier, au lycée professionnel Fred Scamaroni de Bastia (après l’identification de 4 cas confirmés issus de classes différentes) et au collège Camille Borossi de Vico



- le mardi 2 février, au collège Arthur Giovoni d’Ajaccio et au collège de Moltifao



- le vendredi 5 février, à l’EREA d’Ajaccio et au lycée d’enseignement général et technologique Paul Vincensini de Bastia.





​Dépistage aussi pour l’ensemble des personnels des écoles, collèges, lycées

Par ailleurs, depuis le 27 janvier les inspections académiques de Corse du Sud et de Haute-Corse proposent tous les mercredis dans leur locaux un accès aux tests rapides antigéniques (TRA) pour l’ensemble des personnels des écoles, collèges, lycées et des services académiques. Il est enfin rappelé que depuis décembre dernier, un accès prioritaire aux tests RT-PCR dans les laboratoires de biologie médicale de Corse est offert tous les mercredis et vendredis après-midi aux personnels de l’Éducation nationale.