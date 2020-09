La SNSM de Propriano porte secours à un bateau échoué au fond de l'étang de Tizzano

Les faits se sont déroulés vers 18 h 30 ce lundi 14 septembre.

Les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano, alertés par le CrossMed Corse, sont intervenus pour secourir une personne en difficulté. Son navire, une vedette de 14 mètres s'était échoué au fond de l’étang de Tizzano, dans la commune de Sartene.



Immédiatement les SRA SNS 714 et 731 étaient engagés sur la zone avec les sauveteurs nageurs de bord.

Rapidement sur les lieux, après s’être assuré de l’état de santé des personnes - aucune d’entre elles n’était blessée - les sauveteurs les ont prises en charge, évacuées par les SNB 1, puis mises en sécurité à bord de la SNS 714.



Hélas, face au manque d’eau dans l’étang et malgré plusieurs tentatives de desechouage par les moyens engagés, l’opération a été suspendue et différée par mesure de sécurité .