La SNSM de Bastia teste les drones pour le sauvetage en mer

Malgré sa petite taille, l'objet recèle un potentiel énorme pour optimiser les opérations de secours et sauver un temps précieux. Lundi 24 juillet, les agents de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Bastia ont reçu la visite d’un de leur collègue basé à Saint-Gilles les Bains, sur l’île de la Réunion, venu leur faire découvrir l’un des drones utilisé pour porter secours aux personnes en détresse. Ces appareils, pas encore déployés à grande échelle au sein de la SNSM, font partie des dernières technologies embarquées par les équipages lors de leurs interventions.



Une utilisation commerciale détournée par les professionnels



Devant leurs yeux, un petit appareil de 18 centimètres de long, muni de quatre hélices et qui pèse à peine 400 grammes. Des drones tels que celui-ci, les équipes de la SNSM de Saint-Gilles les Bains en possèdent trois, chacune d’une taille différente et utilisés lors de leurs missions de sauvetage dans un but bien précis. « L’avantage, c’est qu’on peut y fixer différents appareils pour nous aider dans nos interventions, indique Jean-Christophe Pillet, le patron en second de la SNSM de Saint-Gilles les Bains. Le plus petit, je l’utilise pour effectuer des reconnaissances en intérieur dans des endroits difficiles d’accès, comme sur un bateau échoué par exemple ». Le deuxième drone, de taille un peu plus conséquente, sert avant tout à mieux apprécier une situation. « Lorsqu’on est à bord de la vedette, le drone nous donne une vue d’ensemble, un peu comme une vigie sur laquelle on a un retour de l’image sur un écran ou sur un casque vidéo, cela permet d’avoir une idée beaucoup plus précise pour nos recherches. Plutôt que d’engager une vie humaine, le drone le fait à notre place », précise Jean-Christophe Pillet. Enfin, l'appareil le plus imposant, qui a une capacité de charge de deux kilos, est principalement utilisé pour transporter des objets aux personnes en difficulté, comme une bouée ou une radio.





Ces drones, disponibles auprès du grand public, ont vite attiré l’attention des professionnels du secourisme. Depuis maintenant trois ans, la SNSM de Saint-Gilles les Bains les utilise dans ces interventions en mer, « mais tout le monde ne peut pas le prendre en main », avertit le patron en second. Une formation au pilotage de ces engins et une habilitation spécifique sont nécessaires pour pouvoir s’en servir sur le terrain, permettant ainsi à son pilote de contrôler son appareil sur une distance de 5 kilomètres, contre seulement 200 mètres pour un particulier.