La Poste ferme ses bureaux ce samedi 21 mars

Mv le Vendredi 20 Mars 2020 à 14:21

Exceptionnellement, l’ensemble des 1 600 bureaux de La Poste seront fermés. Il n’y aura donc pas de distribution de courrier et de colis, ce samedi.



"La Poste a décidé de fermer exceptionnellement ce samedi 21 mars ses bureaux de poste et ses services de tri, de distribution du courrier et du colis", indique l'entreprise dans un communiqué.

