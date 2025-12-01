La Poste d’Erbalonga fait peau neuve et accueillera un espace France services

Durant la fermeture, le retrait des lettres et colis avisés est assuré au centre courrier voisin, du lundi au jeudi de 10 à 12 heure et de 14 à 16 heures, puis le vendredi et le samedi de 10 h à 12 heures.

Le conseiller bancaire reste disponible par mail ou téléphone et recevra exclusivement sur rendez-vous au bureau de Bastia Saint-Nicolas.



Le distributeur automatique d’Erbalonga étant hors service pendant les travaux, les usagers devront se rendre sur celui de Ville-di-Pietrabugnu, situé 40 rue de La Poste.