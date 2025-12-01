CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Porticcio : nostalgie et élégance mécanique au 1er "Corse Auto Rétro"  21/11/2025 Bastia : la patinoire et la grande roue de retour pour les fêtes 21/11/2025 La Poste d’Erbalonga fait peau neuve et accueillera  un espace France services 21/11/2025

La Poste d’Erbalonga fait peau neuve et accueillera un espace France services


La rédaction le Vendredi 21 Novembre 2025 à 19:10

La Poste d’Erbalonga, à Brandu, ferme temporairement ses portes pour une rénovation complète. Les travaux débuteront le 24 novembre et s’achèveront le 16 décembre. Le bureau rouvrira le 17 décembre, avec un espace plus moderne intégrant un service France services destiné à faciliter les démarches administratives.



La Poste d’Erbalonga fait peau neuve et accueillera un espace France services
Durant la fermeture, le retrait des lettres et colis avisés est assuré au centre courrier voisin, du lundi au jeudi de 10 à 12 heure et de 14 à 16 heures, puis le vendredi et le samedi de 10 h à 12 heures.
Le conseiller bancaire reste disponible par mail ou téléphone et recevra exclusivement sur rendez-vous au bureau de Bastia Saint-Nicolas.

Le distributeur automatique d’Erbalonga étant hors service pendant les travaux, les usagers devront se rendre sur celui de Ville-di-Pietrabugnu, situé 40 rue de La Poste.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos