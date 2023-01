La Méridionale nomme un nouveau directeur général

Stef, qui détient 100 % de La Méridionale, a décidé le 9 janvier de débarquer le directeur général de la compagnie, Benoît Dehaye. Il est remplacé par Guillaume de Feydeau qui aura pour mission de bâtir un nouveau plan stratégique pour la compagnie, de fédérer les équipes autour de ce projet commun et de le mettre en œuvre.



"Dirigeant accompli et fin connaisseur du monde maritime, Guillaume de Feydeau a occupé les fonctions de Directeur général au sein de la SNCM entre 2014 et 2017. Il a également piloté de nombreuses autres sociétés dans les secteurs du commerce spécialisé, des services financiers, du BTP et de l’industrie." indique dans un communiqué La Méridionale en précisant que cette nomination, "effective à compter de ce jour, donne un nouvel élan à la Compagnie et la prépare aux défis qui seront les siens dans les prochaines années."