La Méridionale et Corsica Linea labellisées Green Marine Europe

L’objectif de l’opération est de participer à la transition environnementale du shipping français et européen en réduisant son impact néfaste sur l’environnement. Cependant, les deux compagnies semblait déjà faire figure de bons élèves en matière de protection environnementale. Comme nous le dit Laurent D’hoorne, responsable marketing, communication et relation client de La Méridionale : « cela récompense un travail engagé depuis bien longtemps. Nous sommes par exemple la première flotte de Méditerranée à utiliser l’électrification de nos navires à quai ». Aucune récompense, qu'elle soit d’orde financier ou autre, n’a été distribuée à la suite de cette certification, la seule motivation est « de montrer l’exemple et de jouer notre rôle pour la protection de l’environnement » ajoute Laurent D’hoorne. Pour Pierre-Antoine Villanova, directeur général de Corsica Linea il s’agit "d'oeuvrer au verdissement du transport maritime dans cette zone qui abrite 10% de la biodiversité de la planète".

Un nouveau pas vers une meilleure protection de l’environnement a été fait par les deux acteurs de l’industrie maritime méditerranéenne et c’est en présence de la ministre de la Mer, Annick Girardin que s’est déroulée la cérémonie d’annonce des lauréats du label Green Marine Europe.Les ports de Bastia et Ajaccio n'étant pas équipés d'un système qui permet l'électrification à quai des navires, ces derniers se voient dans l'obligation de garder leur moteur allumé afin d'alimenter en énergie l'ensemble du bateau, occasionnant ainsi une double peine dont se plaignent souvent les riverains : le dégagement de fumées toxiques et de fortes vibrations. "Pourtant des tests que nous avons réalisé ont prouvé qu'il était possible d'électrifier un navire entier grâce à un groupe électrogène. En plus cela arrange tout le monde car nous produisons moins de pollution et nous réduisons les coûts qu'entrainent la marche prolongée des moteurs" affirme Laurent D'hoorne. Un manque à gagner important donc pour les deux compagnies qui avaient fait le pari de l'électrification à quai en équipant leur flotte même si, comme nous le rappelle Pasquine Albertini, responsable de la communication de la Corsica Linea : "ce n'est pas une obligation règlementaire".Fondé sur le volontariat des acteurs maritimes c’est à l’initiative de l’ONG Surfrider Foundation Europe que le programme de certification environnemental nord-américain Alliance Verte a été adapté en Europe. Le but est de créer un outil capable d’accompagner ces même acteurs vers l’amélioration de leur performance environnementale et cela au-delà des règlementations existantes. Pour recevoir leur label, les candidats doivent mesurer annuellement leur performance environnementale à l’aide des guides d’autoévaluation du programme, soumettre leurs résultats à une vérification externe effectuée par un vérificateur indépendant accrédité par Green Marine Europe et accepter de publier leurs résultats individuels. L’évaluation porte sur sept indicateurs précis tels que les émissions de gaz à effet de serre, les émissions atmosphériques (NOx, SOx & PM), les espèces aquatiques envahissante ou encore la gestion des matières résiduelles ou du bruit sous-marin.