La Haute-Corse, championne de France des superstitions

Le site « Top10DesCasinos.com » est spécialisé dans l’étude et l’évaluation de milliers de plateformes pour établir un top 10 de meilleur casino français en ligne. Les opérateurs ciblés doivent répondent à des normes strictes de l'industrie en matière de sécurité, de divertissement, d'équité et de politique de jeu responsable.Une nouvelle étude du site vient de révéler les départements français qui comptent le plus grand nombre de recherches liées à la superstition, tant pour les bons présages que pour les mauvais. Et surprise (ou pas ?), les deux départements insulaires sont dans le Top 10 avec même une 1place pour la Haute-Corse avec un total de 9,90/10. Selon le site les habitants de Corsica Suprana multiplient les recherches sur google sur les superstitions : « 5 299 recherches mensuelles sur les bons présages et 3 975 sur les mauvais pour 100 000 habitants » révèlent le site. « Top10Descainos » précise qu’ « en Corse, le « mauvais œil », ou « ochju », est une superstition bien ancrée dans la culture locale » et suscite environ 50 recherches mensuelles. Le Catenacciu en engendrerait 500.Dans ce classement, le département de la Haute-Corse devance largement la Lozère classée 2avec une note de 9,79 et la Creuse, 9,69.En 8position, la Corse du Sud avec un score de 9,07/10. Avec en moyenne 567 recherches sur les bons présages et 477 sur les mauvais pour 100 000 habitants, par mois. Et vous lecteurs, êtes-vous superstitieux ? Il paraitrait que consulter régulièrement CNI porterait bonheur….