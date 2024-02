La Ghjuventù Cerviuninca en lice pour un concours national avec une comédie musicale en langue corse

L’association Ghjuventù Cerviuninca vient de soumettre sa candidature à un appel à projet organisé par la MSA, avec pour ambition de réaliser une comédie musicale en langue corse retraçant l’histoire de la musique insulaire. « Da eri à oghje se veut une comédie musicale en langue corse, unique en son genre », explique Nathalie Vasta-Simonetti, co-fondatrice de l’association Ghjuventù cerviuninca avec Luc Vadi. « Notre association vise à dynamiser la vie rurale et à impliquer les jeunes du village. Nous proposons des chants traditionnels corses et favorisons le lien intergénérationnel à travers des animations dans les maisons de retraite et autres activités. »Avec une quarantaine de membres âgés de 6 à 16 ans, l’association a pour objectif de créer un pont entre les générations. « Ce projet de comédie musicale est un rêve que nous nourrissons depuis longtemps, et l’appel à projet de la MSA nous a donné l’élan nécessaire », ajoute-t-elle. La comédie musicale comprendra des œuvres de Tony Toga, Antoine Ciosi, et d'autres artistes anciens ainsi que des chansons contemporaines. « Nous souhaitons créer un lien intergénérationnel à travers ces œuvres et les présenter dans les villages. Nous espérons être prêts en juin pour une première représentation à Cervioni, avec quelques invités. »Le projet, bien avancé, a déjà remporté le concours régional de la MSA, se voyant attribuer une bourse locale, et il est désormais le seul projet corse en lice pour le concours national des internautes. « Nous invitons bien sûr tout le monde à voter pour nous jusqu'au 21 février. » Pour ce projet, l’accompagnement musical est assuré par Lisandru Bellagamba et Dumè Peretti, musiciens de l’association, auxquels pourront se joindre d’autres artistes.En 2024, l’association prévoit également de participer à une trentaine d’autres animations gratuites, soutenant diverses causes. « Nous organisons également des voyages, comme celui au Pays Basque et en Toscane. Ces expériences nous permettent de partager nos cultures et d'avoir de riches échanges. Nous remercions la Mairie de Cervioni ainsi que les particuliers, associations et entreprises qui nous soutiennent », conclut Nathalie.