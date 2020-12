La Falepa Corsica et la CAPA lancent le premier chantier d’insertion « Precious Plastic »

La Falepa Corsica a présenté son nouveau chantier d’insertion aux côtés de la CAPA qui soutient ce projet entièrement novateur. En effet, il s’agit du projet « Precious Plastic » qui réunit déjà 80 000 membres dans le monde et 200 ateliers en France. Initié par un designer hollandais en 2013, aujourd’hui c’est la quatrième version qui est sur la scène internationale avec des kits de démarrage et commerciaux dont se servira la Falepa Corsica. Ce dispositif s’implantera donc sur le pays ajaccien comme projet pilote. L’objet de ce chantier d’insertion est le traitement et le recyclage du plastique avec dans un premier temps une collecte et valorisation des bouchons en plastique.



« Le plastique est une problématique mondiale, a souligné Charles Voglimacci, conseiller délégué à la politique de la Ville. En Corse ce sont 14 000 tonnes de déchets plastiques à traiter par an. Ce projet permettrait donc le recyclage au local d’une partie des emballages qui ne partiront plus sur le continent. »

Il s’agit d’un projet innovant puisque ce sera la première fois que le territoire ajaccien accueille une telle unité de production. Au-delà de l’aspect environnemental, le chantier d’insertion aura un impact important en terme d’emploi puisqu’il y aura un recrutement de 8 personnes, un encadrant en CDI, un chargé de communication parmi le public en situation de handicap ainsi que 6 personnes issus des minima sociaux. « En cette période de crise, la création d’emploi est une valeur ajoutée importante dans ce projet, a expliqué Patrice Pellegrin, directeur de la Falepa Corsica. Cela fait quinze ans que nous travaillons en partenariat avec la Ville et la CAPA. Nous apprécions une fois de plus ce soutien qui sera précieux pour la mise en œuvre et la pérennité du projet. »



Des bornes seront déployées prochainement sur le Pays Ajaccien afin de collecter les bouchons en plastique qui permettront de réaliser un grand nombre de choses qui pourraient surprendre tant par leur usage que par la qualité esthétique. Briques de plastique, prises et interrupteurs, coques de téléphone, petits objets usuels et décoratifs, plaques à destination des professionnels, filaments à travailler pour des créations diverses et variées. Bref, autant de possibilités qui permettront l’essor économique de cette nouvelle activité tout en offrant un recyclage illimité. Les particuliers, associations ou entreprises peuvent d’ores et déjà conserver les bouchons et les remettre dans une borne déjà placée au supermarché Carrefour ou directement au garage de la Falepa, chemin de Biancarello à Ajaccio.



Des exemples de réalisation en plastiques recyclés :