La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ex-footballeur Tony Vairelles

Attaquant de 1,86 m, Tony Vairelles débute sa carrière professionnelle avec l'AS Nancy-Lorraine lors de la saison 1991-1992. Il prend part à 14 matches de division 1 mais le club descend à l'étage inférieur. Il retrouve l'élite avec le RC Lens en 1995 et devient champion de France avec les Sang et Or en 1998 au terme d'une saison à 32 matches et neuf buts. "Tonygoal" s'ouvre alors les portes de l'équipe de France.

Il portera le maillot bleu, fraîchement auréolé de l'étoile de champion du monde, à huit reprises entre le 19 août 1998 et le 26 avril 2000 (un but en amical contre la Croatie le 13 novembre 1999). Dans l'intervalle, il signe à Lyon mais n'y reste que 18 mois avant d'être prêté à Bordeaux. Tony Vairelles enchaîne ensuite les courtes expériences, à Bastia, Lyon et Lens de nouveau, Rennes, encore Bastia, Lierse en Belgique, Tours en Ligue 2, le CA Bastia en National, Dudelange aux Pays-Bas puis Gueugnon de 2009 à 2011.