La Corse s'organise pour protéger les personnes vulnérables de la canicule

Les plus touchés par le phénomène d'isolement sont les seniors. Ils étaient 94 000 en 2019, soit 29 % de la population insulaire selon l'INSEE.

Les personnes de plus de 65 ans et celles de plus de 60 ans souffrant d'un handicap, sont souvent livrées à eux-mêmes durant l'été selon Françoise Filippi, Vice-présidente du CCAS de Bastia.

« La plupart du temps, les familles sont en vacances et vont à la plage, montent au village ou encore, partent en voyage. Les personnes âgées restent donc seules avec une chaleur insoutenable ». C'est pour cela que le Centre Communal d'Action Sociale de Bastia a réactivé le plan canicule depuis le 1er juin, et ce, jusqu'au 15 septembre.

L'organisme propose l'enregistrement, des personnes qui le souhaitent, à un registre dédié. Durant les périodes de fortes chaleurs, les six employés de la structure procèdent à des appels réguliers pour s'assurer que tout va bien.

« Pour nous, ces appels sont extrêmement importants. Cela nous permet de prendre des nouvelles de la personne et savoir si elle ne manque de rien. Dans le cas contraire, nous répondons présent en fournissant de l'eau et même de la nourriture » , explique Françoise Filippi. Maiscela n'estompe pas les effets de la chaleur.





À Bastia, des « îlots de fraîcheur » ont été définis par le CCAS, et sont représentés par la salle polyvalente de Lupinu, l’Alboru, le centre social François Marchetti, la Maison des quartiers sud, la Maison des Sciences, le Square Nelson Mandela, le Musée, la Maison du centre ancien, Mairie centrale, ou encore, les salles d’activités et de motricités des écoles. Ils sont disponibles pour toutes les personnes aillant la possibilité de s’y déplacer.

Un fléau persiste cependant. Celui d’une méconnaissance des seniors sur le sujet. « Il est vrai qu’il y a un manque de communication sur les risques caniculaires chez les plus de 65 ans. Ce sont des personnes souvent éloignées de l’information. C’est pour cela que nous allons lancer une campagne de sensibilisation aux gestes de prévention des risques relatifs aux fortes chaleurs », rétorque la vice-présidente du CCAS de Bastia.