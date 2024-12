La Corse rend hommage aux victimes du cyclone Chido

Visages fermés et mains jointes en signe de prière, la France entière s’est recueillie ce lundi 23 décembre à l’occasion de la journée de deuil national en hommage aux victimes du cyclone Chido qui a frappé Mayotte le 14 décembre dernier. En Corse, la commémoration s’est tenue à Ajaccio, dans le hall de la préfecture, sous l’égide de Jérôme Filippini, préfet de Corse et de la Corse-du-Sud. Autour de lui, la présence d’élus, dont Laurent Marcangeli et Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio, et de fonctionnaires ont observés une minute de silence en hommage aux victimes.



« L’ouragan Chido a fait des dégâts considérables, comme vous le savez, avec de très nombreuses victimes, même si le décompte est encore inachevé aujourd’hui. Le président de la République a décrété un deuil national qui conduit partout en France nos concitoyens à se réunir pour une minute de silence. Je vais vous demander de vous associer maintenant à cet hommage », a déclaré solennellement le préfet.