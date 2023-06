La Corse placée en vigilance jaune aux orages ce mercredi

En Corse, des pluies localement orageuses sont attendues ce mercredi, avec une période d'intensité la plus forte est de 15h à 20h. "La dépression orageuse, qui stagnait sur un tiers sud de la France en ce début de semaine, se décale plus nettement vers la Corse ce mercredi avant de s'éloigner vers la Sardaigne puis le sud de l'Italie en fin de semaine." indique ce matin sur son site La Chaine Météo.



Météo France a donc placé l'ile en vigilance jaune, 9 heures jusqu'au moins 21 heures. au plus tôt.



Attention en montagne

Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce mardi soir, la préfecture de Haute-Corse invite les randonneurs a ne pas emprunter la variante au GR20 comprise entre le refuge de Petra Piana (Venaco) et le refuge de l'Onda (Vivario) "Compte tenu des conditions climatiques orageuses et des risques de foudroiement, il est très fortement déconseillé d'emprunter cette variante" .