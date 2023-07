La Corse placée en alerte orange canicule par Météo France

Alors que les Alpes-Maritimes sont le seul département placé en vigilance orange canicule ce lundi 17 juillet, ils seront sept à atteindre ce niveau d'alerte dès demain, annonce Météo France. Les départements concernés sont la Haute-Corse et la Corse-du-Sud , les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, en plus des Alpes-Maritimes.Météo France a déjà prévenu que des températures pouvant atteindre les 40 degrés Celsius sont prévues mardi et mercredi, dans le sud-est du pays. Parallèlement, les températures dépasseront largement les 40 °C dans les régions bordant la Méditerranée, notamment en Espagne et en Italie. "On ne va pas forcément battre beaucoup de records en France, mais c'est le fait que ça va rester très élevé plusieurs jours de suite, jour et nuit, qui va avoir beaucoup d'impact sur les populations ", a expliqué François Gourand, prévisionniste de Météo-France.Le dôme de chaleur qui s'est installé sur l'ouest du bassin méditerranéen devrait se décaler à l'Est mercredi, et seul quelques départements du Sud-Est devraient rester concernés par les fortes chaleurs. "Des vents marins du Sud vont apporter de l'humidité sur les côtes et dans les terres, ce qui rend les chaleur beaucoup plus difficile à supporter", en limitant l'efficacité de la transpiration, ce qui "empêche la température de baisser la nuit", a souligné le prévisionniste.