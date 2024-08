La Corse parmi les destinations préférées des ministres démissionnaires

La Corse semble être la destination de prédilection pour beaucoup de membres du gouvernement.Gabriel Attal, le Premier ministre démissionnaire, qui possède une maison familiale sur l'île, y a déjà passé un week-end de détente. Catherine Vautrin, ministre du Travail et dont le mari est originaire de Corse, s'y rendra à la fin de la semaine prochaine. Prisca Thevenot, la porte-parole du gouvernement sortant, fera également ses premiers pas sur l’île.En revanche, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, reste en première ligne pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques et préparer les Jeux Paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre. Selon un proche, Darmanin, qui avait l'habitude de se rendre à Marseille avec sa famille lors des étés précédents, se concentre cette année sur ses responsabilités ministérielles et la préparation de la rentrée à Tourcoing, où il retrouvera ses soutiens le 15 septembre.Les ministres nouvellement élus députés, tels que Christophe Béchu et Aurore Bergé, se préparent également pour la rentrée parlementaire en planifiant des moments de repos dans le Maine-et-Loire et en Normandie respectivement.Quelques jours de repos avec en ligne de mire la rentrée parlementaire pour ceux qui ont été élus député début juillet.