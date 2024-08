La Corse parmi les destinations les plus recherchées sur Google

Chaque été, les Français sont nombreux à faire leurs valises pour explorer les trésors de leur pays. Parmi les destinations les plus prisées, certaines régions se démarquent particulièrement. Une récente étude menée par le site d'apprentissage des langues en ligne Preply révèle les préférences des vacanciers, et la Corse s'impose comme une favorite incontournable. L'étude a analysé les volumes de recherche des termes "que faire en" associés aux noms des différentes régions et villes françaises sur Google. Les résultats offrent un aperçu intéressant des destinations préférées des vacanciers français.



En bas du classement, l'Auvergne se distingue par ses paysages volcaniques, ses parcs naturels et ses sources thermales. La Guadeloupe et l'Alsace suivent, attirant par leurs plages idylliques et leurs villages pittoresques respectivement. La Vendée et l'Ardèche, classées 7e et 6e, sont populaires pour leurs activités familiales en plein air.



Le top 5 commence avec la Dordogne, célèbre pour sa vallée pittoresque et son patrimoine exceptionnel. La Corse, en 4e position, séduit par ses paysages variés qui mêlent mer et montagne. La Bretagne, en 3e place, est appréciée pour ses côtes sauvages, ses traditions et ses festivals culturels. La Martinique, juste après, offre une escapade idéale entre plages de sable blanc et volcans.



En tête de ce classement, la Normandie occupe la première place avec ses plages du Débarquement, ses falaises de craie et le majestueux Mont-Saint-Michel. L'étude révèle également une répartition intéressante des recherches sur le territoire français. Les Français semblent privilégier les destinations proches de chez eux. Ainsi, la Dordogne est prisée par les habitants du Sud-Ouest, tandis que la Normandie attire particulièrement ceux du Nord.



Cependant, ce qui ressort de manière frappante est la prééminence de la Corse. Cette île méditerranéenne arrive en tête des recherches dans 8 régions, surpassant toutes les autres destinations. Sa popularité est particulièrement marquée dans les territoires de l'Est de la France, bien que deux régions lui préfèrent la Martinique. En Île-de-France également, la Martinique arrive en tête, probablement en raison d'un fort désir de dépaysement et de chaleur, contrastant avec la météo plus grise et capricieuse de ces régions.