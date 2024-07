La Corse-du-Sud placée en vigilance sécheresse

Avec une sécheresse désormais chronique, surtout l'été, la décision prise ce mercredi 3 juillet 2024 par la préfecture de Corse-du-Sud de placer le département en "vigilance sécheresse" n'a malheureusement rien de surprenant. Selon les prévisions de Météo France, la Corse devrait connaître un été plus chaud et plus sec que la moyenne. De plus les volumes d’eau distribués apparaissent nettement supérieurs à la moyenne des dix dernières années, notamment dans le Sud-Est du département. "Cette accélération de la consommation d’eau, déjà observée lors d'un comité de gestion de la ressource en eau du 13 juin dernier, se confirme sur l'ensemble du mois de juin." détaillent les services de l'Etat que dans ce contexte "malgré une relative disponibilité de la ressource en eau," ont décidé de placer le département en "vigilance sécheresse afin de préserver nos ressources en eau et garantir l’approvisionnement en eau potable de tous". Le niveau de consommation actuel n’apparaît en effet "pas soutenable et pourrait conduire à une situation de pénurie à l’automne prochain."





Quelles restrictions ?



- L'interdiction de tout arrosage par aspersion des espaces verts et cultures entre 11h et 18h, afin de ne pas gaspiller l'eau qui s'évapore plus rapidement aux heures les plus chaudes et les plus venteuses de la journée,



- L'interdiction du lavage de véhicules, bateaux et engins nautiques chez les particuliers, moins efficace que l'utilisation des systèmes à haute pression et permettant la réutilisation des eaux usées disponibles au sein des structures professionnelles,



- L'interdiction de remplissage et vidange des piscines individuelles, sauf premier remplissage ou remise à niveau, dans une optique de priorisation des usages de l'eau.





Le comité départemental de gestion de la ressource en eau se réunira à nouveau mi-juillet pour évaluer la situation et ajuster les mesures en conséquence.

Pour rappel en Haute-Corse, Ainsi, les secteurs du Cap Corse – Nebbio et de la Plaine orientale sont placés en alerte sécheresse depuis le 10 juin dernier compte tenu des faibles stocks disponibles. Depuis cette date, sur l’ensemble du littoral corse, des épisodes de Sirocco ont accéléré l’asséchement des sols et font désormais apparaître une sécheresse agricole dans ces secteurs.