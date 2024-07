La Corse-du-Sud en vigilance orange canicule dès lundi 29 juillet

Météo France à placé le département de la Corse-du-Sud sera en vigilance orange canicule à partir du lundi 29 juillet 2024, à 12h00. Les prévisions indiquent des températures maximales comprises entre 32 et 36°C sur l’ensemble de l’île, avec des pointes possibles de 37 à 38°C dans l'intérieur des terres. Les températures nocturnes minimales devraient atteindre 22 à 26°C sur le littoral oriental, et seront un peu plus basses sur la façade occidentale.Cette vigilance est prévue pour se poursuivre au moins jusqu'au mercredi 31 juillet.