La Corse célèbre les « Nuits de la lecture » avec des rendez-vous littéraires inspirants

Les « Nuits de la lecture » promettent de captiver les amateurs de littérature à travers l'île, avec des événements organisés dans plusieurs villes, dont Bonifacio, Corte, Zonza, Borgo, Casabianda, et Pietrosella. À Folelli, Bastia et Ajaccio, le programme s'annonce particulièrement intéressant.



À Folelli, la médiathèque de Castagniccia accueillera vendredi 17 janvier à 19h la conteuse Marie-Ange Paoletti et le Quintette Improbable pour un spectacle intitulé Drôle de conte Maurice !. Ce n’est pas un conte, mais plusieurs qui se mélangent et se compliquent, donnant naissance à une histoire burlesque et farfelue. Les personnages s’égarent dans des aventures absurdes : imaginez La Belle au bois dormant réveillée par… Le Petit Poucet, ou une guerre entre des pagodes et des marionnettes, le tout dirigé par le fameux Polichinelle. La musique de Maurice Ravel viendra ponctuer ces situations cocasses, tantôt soulignant l’action, tantôt créant une ambiance envoûtante, ou encore prenant la parole à la place des personnages. Ce spectacle, destiné à tous les publics, est gratuit et sans inscription préalable.



À Ajaccio, l’événement est d’envergure, porté par l’association Racines de ciel, créée en 2009 et dédiée à la promotion de la littérature vivante. Pour cette nouvelle édition des « Nuits de la Lecture », qui se dérouleront du 23 au 25 janvier, l'association s'associe au Palais Fesch et au Musée des Beaux-Arts pour un programme riche, notamment avec la présence exceptionnelle de Daniel Pennac. Cet auteur prolifique, reconnu pour sa saga Les Malaussène et son roman autobiographique Chagrin d’école, sera à Ajaccio pour des lectures et des rencontres avec le public. Pennac, qui aborde avec humour et profondeur des thématiques telles que l'enfance, l'éducation et la famille, proposera des lectures de ses œuvres et rencontrera les écoliers ainsi que le public ajaccien. L’auteur, également engagé pour les droits de l'homme et la lutte contre les discriminations, abordera des sujets importants et universels avec une grande humanité.