La Corse bientôt dotée d’un nouveau baliseur

Il rejoindra Ajaccio, son port d’attache, en septembre prochain. Selon nos confrères de Ouest France, le baliseur côtier BC Corse est sorti de chantier mardi dernier et a été mis à l’eau en cette fin de semaine à Brest.Long de 24 mètres et large de 8,50 mètres, ce navire flambant neuf est équipé d’une « grue de 35 tonnes/m et de plusieurs treuils pour la manœuvre des bouées », selon le quotidien. 10 mois de construction ont été nécessaires pour que les techniciens de la Chaudronnerie industrielle de Bretagne achève ce baliseur à faible empreinte environnementale qui, en plus de ses deux moteurs Volvo, équipés de filtres à particules, peut également compter sur deux moteurs électriques alimentés par des batteries lithium-ion.Après une phase de finition en port de Brest, puis une phase de réglages et d’essais à quai puis en mer, le BC Corse doit prendre la direction de la Corse à la fin de l’été, dévoile Ouest France. Il viendra y remplacer le baliseur Îles Sanguinaires II qui s’était échoué sur le quai des Torpilleurs à Ajacci o, suite à la rupture d’un maillon de chaîne lors de la tempête du 28 décembre 2021.Considéré comme trop endommagé pour être réparé, ce navire de 36 mètres avait alors été déclaré en « perte totale » par l’armement des phares et balaises et décision avait été prise de le remplacer par un navire neuf. Annick Girardin, alors ministre de la mer, avait insisté à l’époque sur la nécessité de pérenniser en Corse une capacité d’intervention rapide sur les plus grands des ouvrages de signalisation maritime, « gages en matière de sécurité maritime mais aussi de protection de l’environnement ». « Parmi les quelque 6 200 aides à la navigation (phares, bouées, balises, etc.) que comprend le système de navigation maritime français, environ 5 000 nécessitent un navire pour en réaliser l’entretien. Les gens de mer connaissent l’importance de la pose et de l’entretien des balises et des bouées », avait-elle déclaré.En attendant l’arrivée du nouveau navire affecté à Ajaccio, le Provence, baliseur de Marseille, avait pris « l’intérim » afin d’effectuer plusieurs campagnes de pose et d’entretiens des bouées et balises.Plus petit que son prédécesseur, très manœuvrant et apte à travailler même dans les secteurs les plus difficiles d’accès, le BC Corse affiche une autonomie et une habitabilité propices à des missions de plusieurs jours et s’intègre ainsi dans le plan de modernisation de l'armement des Phares et Balises.