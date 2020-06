La Collecte de sang de Calvi se poursuit jeudi au Complexe Sportif

INFOS +



Info COVID19 : Pour vous permettre de réaliser votre don en toute sécurité en cette période particulière, tous les gestes barrières seront appliqués durant cette collecte (port du masque, lavage des mains, distanciation sociale.

Les stocks sont au plus bas, les besoins toujours nombreux.

Afin de reconstituer au plus vite les stocks de poches de sang, L'Établissement Français du Sang lance une vaste opération sur l'ensemble du territoire national."Après le confinement, les réserves sont désormais en dessous du seuil d'alerte. Zone orange ou zone verte le don du sang est nécessaire ! On compte sur votre mobilisation" . Ce flash info de l'EFS tourne en continue sur son site." Il faut remonter à 2011 pour retrouver un niveau aussi bas des stocks de sang. Cette situation provoquée par l'épidémie du Coronavirus et sa période de confinent est très inquiétante. Les donneurs de sang se font de moins en moins nombreux. Il y a vraiment urgence à remobiliser les Donneurs de Sang Bénévoles.Plusieurs opérations sont lancées au niveau national. Depuis le 8 juin et ce jusqu'au 11 juillet, l'EFS, en partenariat avec le Groupe M6, tout le monde est invité à donner son sang. Plusieurs personnalités, dont Julien Courbet, Karine Le Marchand, Stéphane Rotenberg, Cristina Cordula et bien d'autres, sont les premières à montrer l'exemple en donnant leur sang et en invitant chacun à la faire.Rappelons aussi que le 14juin 2020, l'OMS et tous les Pays célébreront la Journée Mondiale du Donneur de Sang et que nous comptons sur vous tous pour que le succès de ces opérations conjuguées soit au rendez-vous.Durant le confinement, l'EFS et les DSB de Calvi-Balagne ont organisé l'on s'en souvient deux journées de collecte au gymnase municipale de Calvi qui ont été une véritable réussite.Cette fois, c'est le Complexe Sportif Calvi-Balagne mis gracieusement à disposition par le Communauté des communes du bassin de vie de Calvi-Balagne que l'EFS et les DSB ont décidé d'organiser ce mercredi 10 juin et demain jeudi 11 juin une autre collecte.Tout un système de sécurité lié aux mesures sanitaires et règles de distanciation ont été scrupuleusement été respectées par les organisateurs.Toujours pour ces raisons sanitaires, ces collectes sont font uniquement sur prise de rendez-vous en s'inscrivant sur le site resadon.fr et en choisissant son horaire disponible.Alors n'oubliez pas:Partagez votre pouvoir, donnez votre sang participez à cet élan de solidarité et de générosité !Vous avez encore toute la journée de demain pour accomplir ce geste"---