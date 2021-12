La Castagniccia-Casinca et la Costa Verde intègrent le dispositif "Avenir Montagne Ingénierie" pour un tourisme durable

Le 27 mai dernier, le premier ministre Jean Castex présentait aux français le Plan Avenir Montagne. « Cinq mois plus tard, la convention est signée avec les deux premiers territoires de Haute-Corse », se félicite le préfet François Ravier en soulignant la vitesse d’exécution. Les communautés de communes de la Casinca-Castagniccia et celle de la Costa Verde ont signé avec l’Etat leur convention « Avenir Montagne Ingénierie ». Ce programme vise à les accompagner vers un modèle touristique « plus diversifié, résilient et durable ».Pendant deux ans, l’Etat financera un poste de chef de projet commun aux deux communautés de communes à raison de 60 000 par an. Une aide plus que bienvenue pour Marc-Antoine Nicolaï, le président de la communauté de communes de la Costa Verde : « dans nos petites communes la mairie compte seulement deux personnes : le maire et une ou un secrétaire. Ça devient de plus en plus difficile de monter des dossiers pour des projets et cette aide va nous y aider ».Outre ce renfort in situ, cette signature leur ouvre la porte vers des partenaires clés de l’Etat. « Les territoires auront accès à du conseil en ingénierie dispensé par les partenaires du programme comme la Banque des Territoires, France Mobilités ou Atout France », précise François Ravier.Objectif : se concerter et travailler ensemble « pour rendre le territoire plus attractif en prenant en compte les enjeux climatiques », selon la Banque des Territoires.