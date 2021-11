L'Alta Rocca adhère au programme « Avenir Montagne Ingénierie »

Joël Giraud, le 8 octobre dernier à l’occasion du Conseil national de la montagne, la communauté de communes de l’Alta Rocca, du Celavu Prunelli et de la Communauté de communes Castagniccia-Casinca et la communauté de communes de la Costa Verde figurent parmi les 32 premiers lauréats de ce dispositif.

close volume_off 60 000 par an pendant deux ans La convention est désormais signée. La communauté de communes de l'Alta Rocca fait officiellement partie des territoires de France bénéficiaires du dispositif « Avenir Montagne Ingénierie ». Ce programme, contractualisé avec l’État, vise à les accompagner vers un modèle touristique « plus diversifié, résilient et durable ». Il constitue l’un des volets du plan « Avenir Montagne », présenté le 27 mai 2021 par le Premier ministre Jean Castex. En tout, une soixantaine de territoires pourront en faire partie. En Corse, comme annoncé par secrétaire d’État chargé de la ruralité

Le financement, sur une base forfaitaire de 60 000 euros par an pendant 2 ans, par l’État, servira pour accompagner la conception, la mise en œuvre et le suivi du projet de développement vers un tourisme plus durable, plus résilient et plus diversifié Les priorités de l’État et celles des élus du territoire ont donc été croisées, travaillées et organisées pour s’inscrire en cohérence avec les orientations stratégiques du Contrat de relance et de Transition écologique de l’Alta Rocca signé le 6 août.