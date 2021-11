Bastelica : le Celavu-Prunelli adhère au programme « Avenir Montagne Ingénierie »

Le sort de la station inquiète aussi les représentants de l’État. « On se pose des questions sur sa pérennité », confie le secrétaire général de la préfecture Pierre Larrey. « C’est une station qui n’est pas enneigée tous les ans. Il faut savoir comment on transforme le site. » Pour le préfet Pascal Lelarge, il convient de s’appuyer sur les « trois piliers » de la montagne en Corse : « la dimension immobilière, la gestion de la fréquentation et la renaturation, car le territoire porte les stigmates de mauvais aménagements ».



Mais au-delà de la station, pour Dominique Livrelli, président de la communauté de communes et de l’Office du Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC), c’est toute l’intercommunalité qui doit rayonner. « Le point central, c’est le plateau, mais il doit se conjuguer avec un développement de l’ensemble du territoire. », indique-t-il. Parmi les pistes de réflexion, Dominique Livrelli évoque notamment l’agropastoralisme. « En espérant que les financements suivent sur les différents projets ! », lance-t-il en guise de conclusion aux représentants de l’État.