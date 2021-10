La CAPA distinguée pour son dispositif Mobileye

Lancé depuis le début de l’année par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, Mobileye, est un dispositif qui permet de collecter des données sur le trafic, la voirie et le mobilier urbain via des caméras embarquées sur les véhicules de la Ville d’Ajaccio, afin d’améliorer le service rendu aux usagers. Dans le cadre des Trophées de l’Ingénierie Territoriale, dont la remise des prix s’est déroulée ce jeudi 30 septembre à Paris, la CAPA vient d’être distinguée dans la catégorie « Réseaux -SIG ».



35 véhicules équipés de caméras embarqués

35 véhicules de la ville d’Ajaccio et de la CAPA, qu’il s’agisse de véhicules de transport, de service ou même de police sont équipés de caméras embarquées afin de collecter le maximum de données sur le patrimoine viaire et le mobilier urbain. L'état des panneaux, de la chaussée, des feux de signalisation ou encore des passages piétons sera ensuite analysé.