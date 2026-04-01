La “Brocante des Pros” revient pour une 3e édition du 9 au 11 avril

La communauté de communes Marana-Golo, en partenariat avec l’ADEME, la communauté d’agglomération de Bastia et la communauté de communes Castagniccia-Casinca, lance la troisième édition de la « Brocante des Pros », un événement dédié à la seconde vie du matériel professionnel. Du 9 au 11 avril, 14 entreprises de la région bastiaise ouvrent leurs portes à des professionnels ou des particuliers avec un objectif : vendre ou céder du matériel inutilisé et des anciennes collections. « L’idée, c'est d'aider les entreprises à limiter leurs déchets et à liquider leurs stocks », explique Anne-Lise Serra, chargée de mission écologie industrielle et territoriale à la communauté de communes Marana-Golo. « Chaque entreprise a un stand chez elle où elle peut se débarrasser de surplus, d’anciennes collections, voire même de matériaux qu'elle a acquis et dont elle n’a plus besoin. »





Événement itinérant, la brocante se déroule dans les locaux de chaque entreprise, et l’acheteur se crée alors son propre parcours. « Le but, c'est aussi de leur donner un moyen de faire des bonnes affaires ou d'acheter du matériel professionnel à prix réduit. » Alors que la première édition était « très orientée sur le BTP », les entreprises présentes couvrent aujourd’hui de nombreux secteurs d’activité, allant de la plomberie à la menuiserie en passant par l’ameublement ou les vêtements de travail. « C'est vrai que, naturellement, les pionniers de l’événement ont été les entreprises du bâtiment, mais là, on commence à gagner un petit peu en visibilité, et on a des entreprises d'autres secteurs d'activité qui nous contactent pour participer », souligne Anne-Lise Serra.



Pour la communauté de communes Marana-Golo, l’objectif de cet événement est surtout de permettre aux entreprises de réduire leurs déchets, tout en optimisant leurs ressources et en créant des synergies au sein d’un même territoire. « Sur cette édition, on a plus de la moitié des entreprises qui ont participé aux deux premières éditions, donc on voit qu’il y a vraiment un engouement, et que les entreprises voient vraiment un moyen de répondre à leurs problématiques, justement pour limiter les déchets et écouler les stocks qui ne peuvent pas être écoulés autrement », précise Anne-Lise Serra. « Et côté grand public, l'année dernière, on avait eu pas mal de monde qui était venu dans les entreprises pour acheter de quoi faire des travaux chez eux ou changer certains mobiliers. C’est très avantageux, on est sur du moins 50 ou 70 %, et il y a même certaines entreprises qui cèdent gratuitement des produits. »



Les entreprises participantes : Batimag Isulamat (Borgo), SARL Alu 2B (Borgo), Camping San Damiano (Biguglia), Les Frères Piacentini (Biguglia), Marcantoni et Fils (Biguglia), SAS Inside (Biguglia), SAS Procolors (Lucciana / Furiani), SAS Corse Collectivités (Borgo), SAS Thermatec (Borgo), SAS Proequip (Lucciana), Blanchisserie Roncaglia (Bastia), Gedimat (Borgo), Polymat (Furiani), Établissements Ponzevera (Furiani).



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