"La Bella Vista", une nouvelle pouponnière pour Bastia et la Corse en 2023

Ces enfants sont accueillis en raison des difficultés de leur environnement parental. Sur ordre d’un juge ou à la demande des parents, les enfants seront accueillis dans cet établissement moderne, soit dans le cadre d’un hébergement collectif permanent, soit pour un accueil de jour. « Il s’agit de les accueillir un temps pour leur offrir un cadre familial adapté », détaille Alain Olmeta, responsable de la filière de la protection de l’enfance de l’UMCS. Suivi médical, travail de motricité et d’éveil, les enfants sont accompagnés par un personnel qualifié. « Entre 17 et 18 employés représentant 14 temps pleins se relayent pour être toujours présents », précise Alain Olmeta. Les parents seront également les bienvenus. Non dans le cadre d’un hébergement mais pour les accompagner dans leur chemin vers la parentalité.



Le placement en pouponnière est en quelque sorte « l’ultime recours ». Un accompagnement court, de quelques mois, avant un retour en famille ou un placement en famille d’accueil. L’idée est de ne pas priver l’enfant d’un vrai cadre familial trop longtemps. « Le problème est qu’aujourd’hui nous avons du mal à recruter des familles d’accueil », regrette Alain Olmeta.



Mais pour le directeur de la protection de l’enfance à la collectivité de Corse, Laurent Croce, il faut agir en amont et éviter d’avoir recours au placement en pouponnière : « c’est dans ce sens que va notre politique de prévention. Il faut accompagner les parents pour éviter les placements ».