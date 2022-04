Bastia : Etat des locaux, placement et accompagnement des enfants, le ras-le-bol des employés de A Ciuciarella"

Le 23 septembre 2019, les employés de la pouponnière de Bastia et leurs représentants syndicaux avaient convié CNI à la « Ciucciarella » pour dénoncer l’état des locaux dans lesquels les enfants étaient gardés. Près de trois ans plus tard, pour eux « rien n’a changé », la situation s’est même dégradée. La pouponnière est gérée par l’Union des mutuelles de Corse (UMCS). Elle abrite des bébés de 0 à 3 ans confiés par leurs parents qui ne peuvent pas les élever, ou des enfants victimes de maltraitances confiés par la DDISS.



A notre dernière visite, les auxiliaires de puériculture s’indignaient de l’insalubrité du bâtiment dans lequel dormaient les enfants. « Moisissures, humidité, pièces exiguës…ce sont toujours les mêmes conditions », déplore une employée qui préfère rester anonyme. Dans l’attente de nouveaux locaux, les services de la mairie de Bastia ont procédé au rafraichissement de peintures. « C’est du rafistolage, ils peignent sur des murs moisis pour faire illusion », reprend-elle en précisant que « deux bébés ont été hospitalisés pour des bronchiolites sévères. Depuis leur placement à la pouponnière, beaucoup d'enfants sont devenus asthmatiques alors qu'ils ne l'étaient pas avant. », continue-t-elle.



A ce même moment, les auxiliaires en puériculture alertaient sur une surpopulation de la pouponnière qui accueillait 10 enfants en internat et 3 la journée en externat quand les capacités d’accueil étaient limitées à 12 enfants, 6 en internat et 6 en externat. Aujourd’hui, 12 enfants résident à la Ciucciarella, un est accueilli durant la journée. « C’est trop. Nous manquons cruellement de place, trois bébés dorment dans une pièce de neuf mètres carrés dans laquelle se trouvent également une armoire, une baignoire et une table à langer », poursuit l’employée désemparée.



Les salariés s’inquiètent aussi de la lenteur administrative quant au placement de ces enfants qui pour certains seraient pensionnaires de la pouponnière depuis trois ans et sont âgés de 4 ou 5 ans. « On ne sait plus quoi répondre quand ils nous regardent en demandant quand est-ce qu’ils rentrent chez eux. Nous avons clairement l'impression de faire subir à ces enfants de la maltraitance institutionnelle », regrette la femme.



De nouveaux locaux prêts pour la fin 2022 ?



Contacté à ce sujet, le directeur général de l’UMCS, Frédéric Schont assure qu’un chantier de nouvelle pouponnière au Bella Vista, sur les hauteurs de Bastia, a été lancé au mois d’octobre après de nombreux problèmes liés au permis de construire. « Nous en sommes à la phase de gros œuvre. La fin des travaux est prévue pour 2022, les enfants et les employés intégreront des locaux adaptés et récents », explique Frédéric Schont qui ne cache pas qu’il « comprend l’insatisfaction qui s’exprime ». Le directeur tient toutefois à souligner l’implication de la mairie de Bastia, qui « met tout en œuvre pour accueillir les enfants dans des locaux acceptables le temps du déménagement ».



En ce qui concerne les enfants pensionnaires de la Ciucciarella depuis plus de trois ans, Alain Olmetta, le directeur de la filière accueillant la pouponnière, assure que « cela n’a pas de rapport avec l’administration ». Cela serait dû au développement de ces enfants, notamment au fait qu’ils ne sont pas propres. « Ils ne peuvent pas intégrer d’autres structures malgré leur âge avancé », reprend-il.

Le directeur de filière est bien conscient du nombre important de pensionnaires dans la structure. « C’est un poids pour les enfants et pour les employés, mais nous mobilisons toutes les ressources pour que ça aille mieux ».