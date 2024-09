La 6ème édition de « La Camerata Figarella » revient du 21 au 30 septembre

Fondé par Ange Sierakowski, originaire de Figarella, et Lauriane Maudry, le festival Camerata Figarella a pour mission de rapprocher musiciens et publics autour de la musique classique et traditionnelle. « « Notre association se veut un espace d’échange, de création et de diffusion de la musique classique et traditionnelle en Corse. Sa vocation est d’ouvrir les pratiques musicales et offrir une expérience culturelle d’exception sur le territoire, avec une attention particulière pour la ruralité et ses villages. » explique Ange Sierakowski. Le festival rassemble des musiciens d'orchestres, des solistes et de jeunes talents venant de Corse, de Méditerranée et d'Europe. Lauriane Maudry, autre cheville ouvrière de l'événement, souligne l'importance du partage dans cette initiative : « Nous réunissons musiciens corses et solistes internationaux, musique classique et traditionnelle, improvisation et théâtre musical avec des concerts gratuits ou sur donation libre à partir de 5€. Chaque concert est un programme pensé et créé lors des répétitions au village pour l’occasion. »



Un programme riche et varié

Les concerts couvrent un large éventail de styles, allant du répertoire classique de chambre, sacré et symphonique, aux créations originales. Une attention particulière est portée à la mise en lumière de l’histoire linguistique, patrimoniale et musicale de la Corse.



Le festival débutera le samedi 21 septembre à Figarella avec un concert en extérieur gratuit, où le Taraf de Chișinău, un ensemble réputé de musique traditionnelle moldave, accompagné du violoniste Marin Bunea, interprétera des œuvres issues des traditions des Lautari de Valachie, Bessarabie et Transylvanie. Les spectateurs pourront également découvrir des œuvres de compositeurs tels qu'Enescu, Bartók, Komitas, Ligeti, Brahms, Schumann, Haydn et Schubert.



Le point culminant du festival sera le concert de clôture, le dimanche 30 septembre à Brando, avec un programme consacré à la musique napolitaine. Des œuvres de Scarlatti, Pergolèse et Cimarosa seront interprétées, ainsi que des chansons traditionnelles napolitaines, avec la participation du chanteur sicilien Salvatore Conticello et de l'orchestre du festival.

Parmi les moments forts de cette édition, plusieurs concerts seront dédiés aux compositeurs ethnomusicologues sous le thème "Le phonographe et la plume". Ces musiciens, tels que Bartók et Enescu, ont su fusionner les traditions populaires avec la musique de chambre. Les concerts auront lieu à Brando, Corte et Sisco et mettront en lumière des œuvres classiques aux harmonies imprégnées de traditions folkloriques.



Un rendez-vous culturel en partenariat avec Arte Mare

Le festival s'associe cette année au Festival Arte Mare pour offrir un concert exceptionnel le vendredi 27 septembre à Bastia. Intitulé "Novecento", ce concert-spectacle est inspiré du célèbre monologue d'Alessandro Baricco. Cette création théâtrale et musicale mettra en scène des acteurs et musiciens corses pour une soirée inoubliable.

Avec des concerts dans des lieux emblématiques de la Corse, comme l'église Saint-Antoine de Figarella, l'Auditorium de Pigna ou encore l'Alb’Oru de Bastia, la Camerata Figarella promet de ravir mélomanes et curieux. « L’automne, musicalement, ne pouvait débuter mieux », conclut Lauriane Maudry.