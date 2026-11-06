La 11e édition de Cinetica a débuté à Bastia

L'affiche de cette 11e édition a été réalisée par Olivier Clert, dessinateur, réalisateur, scénariste...
« Cinetica est née en 2016 d’une rencontre à trois » explique Laurent Herin, un des fondateurs de la manifestation. « A l’époque j’étais projectionniste au cinéma Le Régent à Bastia et je fréquentais aussi, puisqu’à deux pas, le centre culturel Una Volta qui tous les ans organise les Rencontres de la Bande dessinée et de l’illustration jeunesse. Des passerelles ont vite été établies entre ces deux mondes de l’animation, entre Juana Macari la directrice du centre et Daniel Benedittini, le directeur du Régent ». Dès la première édition le public a répondu présent prouvant qu'il y avait un manque à ce niveau-là en Corse, un manque autour de l'animation. L’an passé le festival a accueilli plus de 2000 personnes sur les 3 jours ! « L’animation est un art particulier dans un art. Dans ce 7e art on distingue souvent le documentaire, la fiction, l'animation et on s'est rendu compte que dans l’animation il y avait surtout une demande de films qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a l'habitude de voir des Disney, de grosses productions américaines, voire françaises, de très bons films mais nous on essaie d'aller dénicher des films un peu plus difficiles, un peu plus particuliers, qui n'ont par exemple pas encore été diffusés en Corse ».
Et pour cette édition 2026, le public, petit et grand, sera gâté. L’animation française sera particulièrement mise à l’honneur, avec des films à partager en famille comme « Le Corset » de Louis Clichy, Carmen, « L’oiseau rebelle » de Sébastien Laudenbach ou « Le Mystère Lucy Lost » d’Olivier Clert. Des films plus destinés aux adolescents et aux adultes comme « Le Monde entre nous » de Kohei Kadowaki, « In waves » de Phuong Mai Nguyen ou encore l’hilarant « Jim Queen » de De Marco Nguyen et Nicolas Athan. Quant au tout jeune public, à partir de 3 ans, il pourra découvrir l’expérience de la salle obscure avec des propositions adaptées à leur âge.
Une compétition court-métrages, des rencontres, des ateliers…
A l’honneur également, le format court-métrage avec la Compétition internationale de courts-métrages étudiants, dont la sélection permet de découvrir de futurs talents. « La compétition est ouverte à toutes les écoles formant à l'animation, les écoles de cinéma d'animation, type les Gobelins. Il y a deux mois on a lancé un appel et nous en avons sélectionné une dizaine ». Avantage de cette manifestation c'est que le centre culturel et le cinéma Le Régent ne sont qu’à quelques mètres l’un de l’autre. Le public peut donc passer d’une projection à une rencontre ou un atelier. Des ateliers gratuits qui permettent de découvrir les techniques d'animation, la 2D, la 3D, le stop-motion, lanterne magique, flip book ou encore le doublage des voix en langue corse avec Fiura Mossa.… Au programme aussi des rencontres avec des réalisateurs en prolongement des projections. Parmi les invités : Olivier Clert, réalisateur de Le Mystère Lucy Lost, Joyce Colson, directrice artistique, Dimitri Planchon et Jean-Paul Guigue, réalisateurs de Blaise, Perrine Quenesson, journaliste indépendante et enseignante à l’École Supérieure d’Études Cinématographiques, Carole Baraton, co-fondatrice et responsable des ventes chez Charades, Mona Granjon, autrice-illustratrice… Une manifestation qui va bien …. animer la ville !
Les temps forts
Ils ont débuté ce vendredi 6 novembre avec en ouverture à 18 heures « Le Mystère Lucy Lost », en présence du réalisateur Olivier Clert et de Joyce Colson et à 21 heures , « Un monde entre nous ».
Samedi 7 novembre
De la famille à la soirée
Séances dès 11h, ateliers de 15h à 18h. À 20h45, le film Blaise avec ses réalisateurs, après la remise du prix de la compétition de courts métrages étudiants.
Dimanche 8 novembre
Rencontre et rire
À 11h, I Tercani di a Giungula, en présence de l’équipe de Fiura Mossa. À 21h, l’hilarant Jim Queen, pour les adultes.
Le programme complet ici
Et pour cette édition 2026, le public, petit et grand, sera gâté. L’animation française sera particulièrement mise à l’honneur, avec des films à partager en famille comme « Le Corset » de Louis Clichy, Carmen, « L’oiseau rebelle » de Sébastien Laudenbach ou « Le Mystère Lucy Lost » d’Olivier Clert. Des films plus destinés aux adolescents et aux adultes comme « Le Monde entre nous » de Kohei Kadowaki, « In waves » de Phuong Mai Nguyen ou encore l’hilarant « Jim Queen » de De Marco Nguyen et Nicolas Athan. Quant au tout jeune public, à partir de 3 ans, il pourra découvrir l’expérience de la salle obscure avec des propositions adaptées à leur âge.
Une compétition court-métrages, des rencontres, des ateliers…
A l’honneur également, le format court-métrage avec la Compétition internationale de courts-métrages étudiants, dont la sélection permet de découvrir de futurs talents. « La compétition est ouverte à toutes les écoles formant à l'animation, les écoles de cinéma d'animation, type les Gobelins. Il y a deux mois on a lancé un appel et nous en avons sélectionné une dizaine ». Avantage de cette manifestation c'est que le centre culturel et le cinéma Le Régent ne sont qu’à quelques mètres l’un de l’autre. Le public peut donc passer d’une projection à une rencontre ou un atelier. Des ateliers gratuits qui permettent de découvrir les techniques d'animation, la 2D, la 3D, le stop-motion, lanterne magique, flip book ou encore le doublage des voix en langue corse avec Fiura Mossa.… Au programme aussi des rencontres avec des réalisateurs en prolongement des projections. Parmi les invités : Olivier Clert, réalisateur de Le Mystère Lucy Lost, Joyce Colson, directrice artistique, Dimitri Planchon et Jean-Paul Guigue, réalisateurs de Blaise, Perrine Quenesson, journaliste indépendante et enseignante à l’École Supérieure d’Études Cinématographiques, Carole Baraton, co-fondatrice et responsable des ventes chez Charades, Mona Granjon, autrice-illustratrice… Une manifestation qui va bien …. animer la ville !
Les temps forts
Ils ont débuté ce vendredi 6 novembre avec en ouverture à 18 heures « Le Mystère Lucy Lost », en présence du réalisateur Olivier Clert et de Joyce Colson et à 21 heures , « Un monde entre nous ».
Samedi 7 novembre
De la famille à la soirée
Séances dès 11h, ateliers de 15h à 18h. À 20h45, le film Blaise avec ses réalisateurs, après la remise du prix de la compétition de courts métrages étudiants.
Dimanche 8 novembre
Rencontre et rire
À 11h, I Tercani di a Giungula, en présence de l’équipe de Fiura Mossa. À 21h, l’hilarant Jim Queen, pour les adultes.
Le programme complet ici
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