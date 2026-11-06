La 11e édition de Cinetica a débuté à Bastia

Philippe Jammes le Vendredi 6 Novembre 2026 à 16:44

Jusqu'au 8 novembre le festival du film d’animation Cinetica organisé l’association Cinem’Associu en partenariat avec le cinéma Le Régent et le centre culturel Una Volta a lieu à Bastia. Un festival tout public, des enfants aux seniors ! Pour cette onzième édition, l’animation française sera particulièrement mise à l’honneur, avec des films à partager en famille.