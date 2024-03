L'interparoissiale de Calvi, Calenzana et Montegrossu contribue à la restauration de l'église Saint Augustin à Montemaiò

Lors de la messe de Saint Joseph présidée par l’archiprêtre Louis El Rahi ce week-end à Montemaiò, un geste de générosité remarquable a été posé au profit de la restauration de l’église Saint Augustin. Au nom de la paroisse de Calvi-Montegrossu-Calinzana, un chèque de 8000€ a été remis, symbolisant l'engagement continu envers la préservation du patrimoine religieux. Cet acte de bienfaisance découle des fruits d'un effort collectif, avec les fonds récoltés lors des concerts organisés dans l’ensemble des églises de la paroisse. « Cet argent provient des contributions volontaires collectées lors de nos concerts paroissiaux. Chaque représentation est une occasion de soutenir notre patrimoine religieux », explique l’archiprêtre Louis El Rahi. Cette initiative témoigne d'une démarche collaborative visant à maintenir et à restaurer les lieux de culte qui ont une valeur historique et spirituelle pour la communauté.



La décision de consacrer ces fonds à l'église de Montemaiò cette année reflète un souci de répondre aux besoins prioritaires en matière de restauration. « Nous avons choisi d'allouer ces fonds à la restauration de cette église. La commune s'engage déjà activement dans la préservation de notre patrimoine religieux, et notre contribution vise à soutenir ces efforts », ajoute l'archiprêtre. Cette contribution significative a été chaleureusement accueillie par les autorités municipales. Le maire exprime sa gratitude envers la paroisse pour son soutien substantiel dans la préservation de l'église Saint Augustin, un monument historique précieux pour la communauté locale.



En parallèle, une collecte de fonds est en cours via le site de la Fondation du Patrimoine, visant à récolter 150 000€ pour la restauration de l'église Saint Augustin. Les dons s'élèvent actuellement à 54 195 €, dont 20 000 € provenant de la Fondation du Patrimoine. Chaque contribution, quel que soit son montant, est essentielle pour la réalisation de ce projet crucial. Les travaux de restauration, débutant dans le courant de l'année 2024 pour un montant total de 827 099 €, comprendront la rénovation des trois façades secondaires, des toitures et des menuiseries. L'orgue aussi bénéficiera également de travaux de restauration.