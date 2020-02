L’interdiction d’emploi du feu prolongée en Corse-du-Sud

En raison d’un nouvel épisode de vent fort annoncé par Météo France pour la fin de semaine, et de la nécessité de maintenir la mobilisation des moyens de secours sur le feu de Bavella jusqu’à la fin des opérations de lutte, l’interdiction d’emploi du feu est prolongée en Corse du Sud du mercredi 12 au lundi 17 février inclus.



Cette interdiction s’applique à tous, y compris les propriétaires et leurs ayant-droit.



Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile, et s’exposent à des poursuites pénales. A cet effet, le code pénal prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, ainsi que des peines d’emprisonnement.