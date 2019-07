L'incendie de la route de l'aéroport de Calvi maîtrisé malgré une double mise à feu

Ainsi que nous l'avons relaté ce jeudi, un incendie s'est déclaré ce matin à 11h06 très précises à la hauteur du Garage d'Antony Guidoni, atelier de réparation spécialisé dans les dépannages de motoculteurs, débroussailleuses, tronçonneuses et autres appareils de jardin

Quelques minutes seulement après le double départ de feu, volontaire selon les services de secours, un véhicule de pompiers et un autre de Gendarmerie étaient sur place, en attendant l'arrivée de renforts.

Incommodé par la fumée, le propriétaire des lieux a été secouru sur place par médecin du Samu, avant d'être évacué par l'ambulance des pompiers de Calvi vers le Centre Hospitalier Calvi - Balagne.

Deux Canadair qui se trouvaient dans la zone ont effectué quatre largages et les pompiers au sol ont terminé le travail.

Au total, 4 véhicules à l'état d'épave ont été calcinés ainsi que quelques centaines de mètres carrés de broussailles ont été parcourues par les flammes.

2 Pélican, 2 CCF Calvi des camions de feu urbain, 11 pompiers de Calvi et de Galeria et section militaire Verdi - soit 35 hommes au total - ont été engagés

sur cet incendie.