L'importance de la protection : comment prévenir la perte auditive au quotidien

Une exposition prolongée à des bruits forts peut endommager de façon permanente les minuscules cellules ciliées de l'oreille interne qui convertissent les sons en signaux transmis au cerveau. Une fois endommagées, les cellules ciliées ne peuvent pas repousser, ce qui entraîne une perte auditive irréversible. Il n'est pas nécessaire que les sons soient excessivement forts pour être nocifs. Les experts recommandent d'éviter les bruits soutenus supérieurs à 85 décibels ou de porter une protection auditive lorsque l'on est exposé à des bruits égaux ou supérieurs à ce niveau. À titre indicatif, le niveau sonore d'une conversation normale est d'environ 60 dB, celui de la circulation urbaine est de 85 dB et celui d'un concert de rock peut atteindre 120 dB.Les concerts, les événements sportifs, les courses automobiles, les feux d'artifice et les clubs de danse vous exposent à des niveaux sonores dangereusement élevés. Apportez une paire de bouchons d'oreille ou de protège-oreilles à insérer dans vos oreilles chaque fois que vous vous trouvez dans ces environnements très bruyants. Recherchez des protections auditives offrant une réduction du bruit de 20 à 30 dB pour profiter des activités tout en réduisant considérablement les risques de lésions auditives. Choisissez des bouchons d'oreille ou des protège-oreilles spécialement conçus pour la musique, car ils réduisent les volumes sur toutes les fréquences pour une meilleure qualité sonore.Il est facile de monter le volume trop haut lorsqu'on écoute des lecteurs de musique portables à l'aide d'oreillettes ou d'écouteurs. À des volumes élevés, ces appareils peuvent produire des sons de plus de 100 dB qui dépassent les niveaux de sécurité en cas d'utilisation prolongée. Essayez de maintenir le volume des écouteurs à moins de 50 % du maximum. Faites des pauses et limitez l'utilisation des écouteurs à 90 minutes par jour. Les casques supra-auriculaires permettent de bloquer les bruits extérieurs et d'écouter à des volumes plus faibles et plus sûrs.Les outils électriques tels que les souffleuses à feuilles, les tondeuses à gazon, les aspirateurs d'atelier et les nettoyeurs haute pression génèrent généralement un bruit compris entre 95 et 115 dB. Lorsque vous utilisez des outils électriques, portez des protège-oreilles ou des bouchons d'oreille spécialement conçus pour réduire le bruit à des niveaux sûrs, inférieurs à 85 dB. Assurez-vous que la protection auditive que vous choisissez a un indice de réduction du bruit (NRR) d'au moins 20 dB. Des bouchons d'oreille en mousse mal ajustés offrent une protection moindre ; suivez donc attentivement les instructions d'insertion.Même les activités quotidiennes à la maison peuvent exposer vos oreilles à une pollution sonore préjudiciable au fil du temps. Faites fonctionner les lave-vaisselle et les lave-linge après le dîner ou avant de vous coucher, plutôt que le matin lorsque les membres de la famille sont à la maison. Installez des matériaux absorbant le bruit, tels que des tapis, des rideaux et des isolants, afin d'atténuer les niveaux de bruit ambiant. Placez les haut-parleurs loin des murs et maintenez le volume de la télévision et de la musique à un niveau suffisamment bas pour une écoute confortable.Les enfants ont une ouïe plus sensible et leur conduit auditif est plus petit que celui des adultes. Les bruits forts peuvent endommager leur audition à des volumes inférieurs à ceux des adultes. Faites découvrir aux enfants les options de protection auditive telles que les protège-oreilles et les coquilles antibruit dans les situations où il y a de la musique amplifiée, des machines ou des foules. Limitez le temps d'utilisation des écouteurs pour les enfants et veillez à ce que les volumes restent inférieurs à 60 % du maximum. Apprenez aux enfants à s'éloigner ou à se couvrir les oreilles si les bruits sont trop forts. En inculquant des habitudes auditives sûres dès le plus jeune âge, vous favorisez la santé auditive tout au long de la vie.Les examens auditifs de routine permettent aux audiologistes de détecter les premiers signes de perte auditive. Les adultes devraient subir des tests auditifs de base tous les 10 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, puis tous les 3 ans. Consultez immédiatement un audiologiste si vous constatez des changements soudains de l'audition, des bourdonnements d'oreille ou des difficultés à comprendre la parole. Les dépistages auditifs permettent de traiter les problèmes éventuels avant qu'ils ne causent des dommages permanents. Vous pourrez ainsi vous procurer des aides auditives auprès de phonak.com/fr-fr/systemes-auditifs/aides-auditives avant que le problème ne s'aggrave.De nombreuses professions sont exposées à des niveaux de bruit dangereux qui peuvent menacer l'audition à long terme. Les ouvriers du bâtiment, les paysagistes, les employés des usines de fabrication, les pompiers et les équipages de vol ne sont que quelques-uns des professionnels exposés à un risque élevé de perte d'audition au fil du temps. Les employeurs sont tenus de fournir des protections auditives adéquates, telles que des cache-oreilles et des bouchons d'oreille, pour tout environnement dépassant 85 décibels. Utilisez tout équipement de protection fourni et parlez si votre lieu de travail vous semble excessivement bruyant.Certains problèmes de santé, médicaments et facteurs héréditaires peuvent vous exposer à un risque accru de perte auditive due au bruit. Les personnes souffrant de diabète, de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle ou de troubles auto-immuns peuvent être plus vulnérables aux lésions permanentes de l'oreille causées par des environnements bruyants. Certains antibiotiques et médicaments contre le cancer augmentent également le risque. Parlez à votre médecin de toute condition préexistante ou de toute prescription qui pourrait avoir un effet négatif sur l'audition. Informez également votre médecin des situations bruyantes que vous rencontrez fréquemment.La fumée de tabac secondaire entrave la circulation sanguine vers les délicates cellules ciliées de l'oreille interne. Cette diminution du flux sanguin rend les oreilles plus vulnérables aux dommages causés par le bruit. Éviter l'exposition à la fumée secondaire contribue à préserver la santé auditive. Si vous vivez avec des fumeurs, invitez les membres de votre famille à ne fumer qu'à l'extérieur et loin des portes. Dans la mesure du possible, demandez poliment aux fumeurs de ne pas s'allumer près de vous dans les lieux publics.Il existe des bouchons d'oreille en mousse jetables et des bouchons d'oreille filtrés réutilisables. Pour une protection optimale, vous pouvez consulter un audiologiste et vous procurer des bouchons d'oreille sur mesure, adaptés à la forme de votre conduit auditif. Ces bouchons sont plus étanches et plus confortables. Les musiciens ont souvent recours à des bouchons d'oreille filtrants spécialisés pour bénéficier d'une qualité sonore atténuée à des volumes sûrs. Les options personnalisées, comme les écouteurs intra-auriculaires avec haut-parleurs, permettent aux artistes de contrôler leur propre mixage sonore tout en bloquant les bruits ambiants.Faites de certaines parties de votre maison des zones calmes, exemptes de télévision, de musique et d'autres bruits de fond. Les chambres à coucher, les coins lecture et les espaces de travail sont des endroits idéaux pour minimiser les expositions inutiles. Éteignez les appareils électroniques et évitez les appareils bruyants dans ces zones. Le simple fait de limiter le temps que vous passez à proximité de bruits forts évitables réduit l'impact cumulatif sur la sensibilité auditive. Enseignez aux enfants des habitudes de loisirs calmes comme la lecture, le bricolage et les jeux de société.La perte auditive résultant d'une exposition à des bruits forts s'accumule progressivement au fil des ans. L'impact dangereux d'un volume sonore élevé peut ne pas être immédiatement perceptible. Protégez votre audition en faisant de la prévention une priorité chaque fois que vous êtes en présence de niveaux sonores dangereux. Avec un peu d'attention et de précaution, il est possible de conserver une audition saine tout au long de votre vie.