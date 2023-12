"L’île aux arbres" : Un ouvrage qui célèbre les monuments végétaux de Corse

« L’histoire de l’arbre en Corse se noue avec l’histoire de l’Homme dès les premiers moments de l’arrivée de ce dernier sur l’île, probablement sur un radeau de bois au IXème millénaire avant notre ère » souligne JL Pieraggi. « Du chasseur-cueilleur de la préhistoire au citadin de l’époque contemporaine, en passant par les bergers nomadisant et les cultivateurs sédentarisés, l’arbre a toujours accompagné l’homme insulaire dans son quotidien… »

Jean-Louis Pieraggi est agent de l’Office de l’Environnement de la Corse, chargé de la sensibilisation auprès du jeune public. Entre mille activités dédiées à la sauvegarde de la nature, il a publié aux éditions Albiana les deux premiers tomes de la série écologiste destinée à la jeunesse des « Enfants de Pandora », dont le premier a été traduit en langue corse (I figliogli di Pandora – A Stella è u mari). Cet été, Jean-Louis Pieraggi a passé un mois en résidence d’auteur au sémaphore du Crearc’h, en Bretagne, pour travailler sur la suite de sa série. En cette fin d’année il nous emmène à travers son regard à la rencontre des arbres remarquables de Corse, et nous interpelle sur ce merveilleux patrimoine naturel qui est de notre devoir de préserver.



Au fil des pages, de superbes photos, clichés du photographe Éric Volto. Plongeur depuis ses 10 ans, ses premiers clichés il les fait tout naturellement sous l’eau : Epaves, faune, flore. L’une des spécialités d’Éric Volto est la photographie mi-air mi-eau. Ces images, permettant de voir à la fois au-dessus et au-dessous de la surface de l’eau, donnent un point de vue différent qui les rendent originales. Il lui arrive aussi de sortir la tête de l’eau pour apprécier tout ce que la nature nous offre en plein air.



Passionné par les arbres remarquables rencontrés au hasard des randonnées et promenades dans toute la Corse, il a pris de nombreux clichés pour immortaliser ces centenaires. L’office de l’environnement de la Corse, intéressé par son travail lui a donné les coordonnées GPS d’autres arbres remarquables inventoriés par leurs services, ce qui lui a permis d’approfondir ce panel, donnant naissance aujourd’hui à ce très bel ouvrage*.



Tous les deux ont parcouru les vallées de la Corse à la recherche d’arbres remarquables. A la fois pour illustrer leur dimension biologique, historique ou symbolique. Au cours de leurs pérégrinations, ils ont pu aussi, hélas, faire l’inquiétant constat d’une nature exposée à un péril climatique grandissant.



« Cette « île-forêt » que nos anciens cultivaient en verger mérite tous nos soins, aujourd’hui comme dans les prochaines années » souligne l’auteur. « En Corse, cinq siècles durant, nous avons été « la civilisation du châtaignier », articulant notre société autour d’une ressource partagée par toute une communauté. Sans pour autant idéaliser un glorieux passé, nous pourrions puiser dans les racines de cette culture historique tout en nous inspirant des récentes découvertes scientifiques pour bâtir un nouveau modèle de société, en quelque sorte un « riacquistu » arboré. Une société ayant su préserver son patrimoine pour que la Corse demeure pour les générations à venir « l’île aux arbres ».

*Editions Albiana