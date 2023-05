"L’hôpital de Bastia est en détresse respiratoire", selon le Collectif Corse Santé

«L’hôpital de Bastia est tout simplement en détresse respiratoire». Voilà comment Danièle Franceschi, porte-parole du Collectif Corse Santé, estime l’état du Centre Hospitalier. «Nous ne craignons pas la réaction des usagers, ils ont déjà peur de l’hôpital » explique le collectif. Pour les différents membres présents, la situation actuelle résulte d’une «politique de santé de l’ É tat qui va à la casse doucement, mais sûrement». Mais hors de question d’émettre le moindre mépris envers le personnel : «Nous ne sommes pas des adversaires, mais des alliés de cet hôpital qui accueille près de 60 % de la population de l’île», martèlent-ils.





140 millions de déficit et des services sous tension



En plus de pointer du doigt un «hôpital endetté de 140 millions d’euros selon le conseil de surveillance», le collectif souhaite alerter sur la situation de plusieurs services qui, «selon des affirmations basées sur des témoignages des usagers ainsi que plusieurs investigations menées» sont dans des situations «plus que délétères».



Premier service touché, les Urgences qui constituent la porte d’entrée de l’hôpital et fonctionnant 24 heures sur 24 : «Ils n’ont même pas l’espace vital minimal pour accueillir les patients dans des conditions décentes, et les travaux actuels n’y changeront rien. Le service à beaucoup trop recours à l’intérim par manque de personnel » déplore Danièle Franceschi.



Le service Cancérologie serait également le théâtre de scènes pour le moins inquiétantes. «Il n’est plus du tout adapté et complètement débordé. Au point que certaines séances de chimiothérapie se font dans des couloirs ou des bureaux avec des patients collés les uns aux autres.»



Parmi les autres services concernés, la Pédiatrie et la Maternité souffriraient d’un manque de personnel et de médecins. «Le service Pédiatrie n’a plus de Médecin Hospitalier dédié à la Pédiatrie depuis 2015 et fait régulièrement appel à de l’intérim, ce qui génère irrémédiablement du turn-over. Du côté de la Maternité, avec la fermeture du service de Maymard, ce sont en moyenne 40 accouchements supplémentaires qui sont réalisés chaque mois. Malgré cela, nous sommes toujours dans l’attente d’un Médecin-Réanimateur et d’un Gynécologue. Il est impossible que ces services puissent s’engager dans une pérennité et un projet stable.»



Les services de Psychiatrie, Gynécologie obstétrique et de Soins et de Rééducation (SSR) sont aussi en souffrance selon Danièle Franceschi. «Tout cela est dû au manque d’attractivité de l’hôpital tant au niveau structurel, qu’organisationnel et financier.»





Appel à la mobilisation générale



Pour autant, bien que le constat établi reflète selon eux la réalité de l’état du Centre Hospitalier de Bastia, la situation est loin d’être irréversible et insoluble. «ll y a des solutions. Ceux qui sont en capacité de répondre à un besoin plus qu’urgent sont le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie et des Finances» assurent les porte-parole. C’est en ce sens que le collectif souhaite sensibiliser l’opinion publique en appelant «l’ensemble de la Société Civile, les élus de tous les horizons, les Syndicats, les Médecins, les Personnels soignants et administratifs de l’Hôpital, ainsi que tous les usagers de la santé à réclamer la construction d’un nouvel hôpital et le moratoire du déficit cumulé».



Et Danièle Franceschi de conclure : «Sans cela, pas de salut, pas de santé»