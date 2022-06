L’épisode de pollution aux particules fines persiste en Corse

La côte orientale sera la plus impactée par ces concentrations toujours élevées mais l'ensemble de l'île aura une qualité de l'air dégradée voir mauvaise. Il est rappelé que même si ces particules sont d’origine naturelle elles présentent un risque pour la santé notamment pour les personnes sensibles et vulnérables, il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires. "De plus, indique Qualit’air, nous sommes actuellement en pleine période pollinique qui peut être un facteur aggravant."