L'enseignement bilingue corse-français se développe dans les collèges et lycées de l'ile

Pour clôturer ce premier plan de formation dans le second degré, ses acteurs se sont retrouvés au Fab Lab de la Fondation de l’Université de Corse à Corte. « C’était l’occasion d’échanger pour consolider ce grand plan de formation », explique Jean-Philippe Agresti. De quoi regarder vers l’avenir et lancer, dans la foulée, la deuxième édition de ce plan pour faire face à la demande « d’établissements dans la dynamique de filières bilingues », selon le recteur.



Dynamique maintenue grâce à l’implication des nouveaux formés qui pourront à leur tour devenir formateurs. Pour le recteur de Corse, l’enseignement bilingue est porteur d’un modèle d’enseignement articulé « entre tradition et modernité. Il permet la défense de notre patrimoine historique et linguistique en utilisant l’enseignement des langues régionales comme facteurs de développement ». Pour autant jusqu’où peut aller le bilinguisme dans les établissements scolaires ? « Il n’y a pas de limites règlementaires. Tant que l’enseignement est bilingue, équilibré et qu’il ne répond pas à une logique de vases communicants entre les langues, tout est possible », indique Jean-Philippe Agresti.