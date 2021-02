L'engagement quotidien de l'OFB pour la préservation de la Tortue d'Hermann en Corse

Des actions de contrôles tout au long de l’année

Durant l’année 2020, l’OFB n’a pas relâché sa vigilance malgré la crise sanitaire. Ses agents ont ainsi pu participer à la préservation de l’espèce grâce à trois actions phares : la surveillance des sites spécifiques et sensibles où cette espèce est signalée, les contrôles de travaux sur signalements de destruction d'habitats favorables et la surveillance des activités de commerce, de transit et de transactions grâce à la surveillance sur internent et des réseaux sociaux. Sept contrôles sur les lieux de transit comme les ports et les aéroports ont aussi été effectués en lien avec la gendarmerie aérienne et la douane.



Pour l’année 2021, l’OFB compte bien maintenir ses efforts grâce au contrôle des établissements détenant, élevant ou commercialisant cette espèce non domestique, au contrôle du transit sur les différents ports de commerce du département et aéroports, notamment Figari et Ajaccio, à des contrôles routiers sur réquisition parquet, et à la surveillance des usages de la nature sur zones de sensibilité majeures de la tortue d'Hermann comme l’utilisation de quad, 4X4 et motos.



Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende

La tortue d'Hermann vit « à l'état de liberté naturelle ». Il est strictement interdit de la manipuler, perturber, prélever un spécimen provenant du milieu naturel, ni de la vendre ou la détenir. Contrevenir à ces interdictions est un délit pouvant entraîner une condamnation et une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. La découverte dans la nature d'une tortue blessée ou déjà morte ne donne pas le droit de se l'approprier. Une tortue blessée présentant des chances de survie, doit être confiée au plus vite à un centre de sauvegarde ou un vétérinaire, après en avoir averti un agent assermenté de l’OFB ou de la gendarmerie nationale.