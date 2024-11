L’artisanat corse s’expose à Paris

C’est une vitrine exceptionnelle pour huit artisans corses qui vont s’envoler vers Paris. Dans le cadre de la 12édition du MIF Expo, le salon du Made in France, qui se déroulera du 8 au 11 novembre prochains Porte de Versailles, sous l’égide de la Chambre de métiers et de l’artisanat Corse (CMA), ces créateurs exposeront leur savoir-faire et leurs produits au village de l’artisanat. Dans un espace de 2000 m2, ils feront en effet partie des quelques 214 artisans du réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat venus 20 régions à représenter le « Fabriqué en France ». Un havre de talents qui mettra en lumière le savoir-faire artisanal afin de faire briller ce secteur qui incarne tradition, innovation et qualité.Afin de représenter au mieux l’artisanat corse dans sa diversité, la CMA s’est astreinte à choisir une sélection très éclectique pour ce village de l’artisanat. Elle sera ainsi composée d’Agathe Factory, qui créé des accessoires de décoration, des luminaires et du linge de maison à Ajaccio ; de l’atelier Altagna, laboratoire familial de cosmétiques basé à Ajaccio ; de Babbone Rossu qui régale les papilles des amateurs d’agrumes avec son « Limonellu » fabriqué avec des citrons non traités ramassés dans toute la Corse ; de Dumani qui fabrique de la cosmétique solide à base d’huiles essentielles depuis Cargèse ; de Lema Coho Ceramique, deux artisans qui confectionnent des créations uniques et colorées dans leurs ateliers de Corse-du-Sud ; de Lotysz Joaillier qui réalise des pièces uniques à la main à Prunelli-di-Fiumorbu ; de Natalina Figarella qui tresse des paniers, corbeilles et nasses avec du myrte, de l’olivier sauvage, du châtaignier, et autres matériaux de la nature corse à Sant’Andrea di Cotone ; et de Nucellina, entreprise qui transforme les noisettes de sa noiseraie en une délicieuse pâte à tartiner made in Venzolasca.En tout, durant ce long week-end, ce sont 100 000 visiteurs attendus à ce grand rendez-vous national célébrant la fabrication française. L’occasion de rappeler que consommer artisanal c’est aussi un gage de qualité, de durabilité et de cohésion, la consommation locale et artisanale étant essentielle pour la vitalité économique de nos territoires, en ce qu’elle signifie promouvoir des emplois locaux et contribuer au dynamisme de notre économie régionale.