L'alerte canicule à peine levée, la Haute-Corse est placée en vigilance jaune aux orages

V.L. le Mercredi 27 Juillet 2022 à 09:01

L’alerte jaune canicule a été levée ce mercredi 27 juillet en Corse, après une vague de chaleur exceptionnelle qui a duré dix jours.

Les températures, qui ce mardi ont encore atteint jusqu’à 37 degrés par endroits, connaîtront une légère baisse à partir de ce jour avec des maximales qui restent très élevées (entre 30 et 34 degrés) mais moins que dans les 10 jours précédents.

À présent, la Haute-Corse reste tout de même en vigilance jaune orage. L'après-midi, les nuages deviennent plus nombreux notamment sur la Castagniccia et peuvent provoquer des orages. L'alerte entre en vigueur à midi et devrait être levée à 18 heures.