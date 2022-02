L'actualité corse de la semaine en 7 clics

À l’occasion d’une réunion publique à la mairie de Bastia, les élus de la municipalité recevaient ce jeudi 10 février, riverains et plaisanciers pour leur exposer le projet de requalification du Vieux-Port et écouter leurs craintes et leurs attentes. Une concertation publique mouvementée avec pour point de tension principal, le projet de piétonnisation complète du site et la suppression des places de parking.