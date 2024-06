L'Université de Corse récompense les collégiens de Folelli pour leur innovation avec "Le Super Sucre"

Les élèves de 4e du collège Henri Tomasi, à Folelli, ont été reçus par l'Université de Corse pour mettre en lumière leur projet "Le super sucre", développé en collaboration avec l'Université et l'Association des diabétiques de Corse. Ce projet scientifique, mené par quinze élèves volontaires (Marie, Elea, Emma, Evanna, Lelia, Ghjuliana, Olivia, Lisa, Noémie, Pierre Marie, Arthur, Valentin, Nuno, Mathéo et Francescu Maria) sous la direction de Julie Buanec et Mélissa Verdi, professeures de SVT et de physique-chimie, vise à créer un sucre à faible indice glycémique.



Conçu à partir de l'extraction de sucre de poires de terre cultivées en Corse, ce produit respecte des critères stricts de durabilité et de santé. Son indice glycémique est plus faible que celui du sucre blanc classique, tout en possédant un pouvoir sucrant supérieur et un goût de miel. De plus, la poire de terre nécessite peu d'arrosage, renforçant ainsi les avantages écologiques du projet.



Devant les résultats prometteurs, les enseignantes ont inscrit leur équipe aux Trophées scientifiques académiques, avant de porter leur projet au niveau national. Le 7 juin, les jeunes chimistes se sont rendus à Nantes Université pour la finale de "Faîtes de la Science". Ils ont remporté le premier prix national, décerné par la Conférence des Doyens d’Universités Scientifiques (CDUS).



Suite à ce succès, les élèves du collège Henri Tomasi ont eu l'opportunité de partager les fruits de leur travail avec des chercheurs et chercheuses impliqués dans la recherche fondamentale, soulignant ainsi l'importance et le potentiel de leur innovation.