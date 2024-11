L'USC Corte en coupe de France : « Le meilleur tirage sera celui qui nous fera passer un autre tour »

Nous avons rencontré ce matin un président heureux et remis de ses émotions après la rencontre de ce mercredi soir qui a qualifié son club pour les 32e de finale et ce pour la deuxième fois de son histoire. La première remonte à la saison 2005-2006. C’était face à Rennes sur le stade de Timizzolu…





- Il y a eu beaucoup de tensions autour et pendant le match qui a d’abord été annulé avant de pouvoir se jouer. La victoire a mis du temps à se dessiner, mais aujourd’hui, vous êtes un président heureux ?

- Très heureux d’avoir atteint ce stade de la compétition, car cela ne fait que la deuxième fois que nous parvenons aux 32e de finale de la Coupe de France après 116 ans d’existence. Très heureux pour l’ensemble des dirigeants qui se sont investis depuis des années pour faire vivre le club. Très heureux pour les Cortenais, pour les enfants licenciés au club, et très heureux aussi pour le staff et les joueurs qui réalisent un sacré travail depuis quelques années. Il y a un sentiment de joie entremêlé de fierté aussi.



- Malgré le froid et le vent fort, le public est venu nombreux vous soutenir. Cela fait chaud et cœur et c’est une reconnaissance pour tout ce qui a été fait jusqu’à aujourd’hui ?

- Effectivement, la tribune était noire de monde et cela fait énormément plaisir, car il y avait beaucoup de Cortenais. Ce soutien populaire nous a fait vraiment chaud au cœur et nous espérons aller plus loin pour rendre ce public encore plus fier. Un public qui nous a soutenus tout au long du match et qui a aidé les joueurs à aller jusqu’à la victoire face à une vaillante et courageuse équipe de Mayotte. Cette équipe des Diables Noirs de Combani à laquelle nous tenons encore une fois à rendre hommage. D’ailleurs à la fin du match, nous avons tenu à leur faire une haie d’honneur, car ils le méritaient bien. Nous avons égalé le record du club et nous voulons dédier ce match à tous ceux qui nous ont quittés et qui ont fait lnotre histoire, comme le regretté président Sylvé Zuccarelli, ainsi que Pascal Sindali, Pascal Rinieri sans oublier Dumè Colonna et, tous les autres !



- Il a fallu attendre la 84e minute pour débloquer la situation. Vous avez été inquiet ? Avez-vous eu un doute sur la qualification ?

- Non, je n’avais pas réellement de doute, même s’il y avait une part d’inquiétude puisque le temps avançait et nous n’arrivions pas à marquer. Entre le vent qui déviait le ballon et le gardien qui a sorti un très gros match, il est vrai c’était tendu. Mais je trouve que les joueurs ont été sérieux jusqu’au bout dans des conditions météo particulièrement difficiles. Ils ont fait ce qu’il fallait faire avec beaucoup de sérieux, de respect pour les adversaires et beaucoup d’humilité. C’est ce qui nous a permis de gagner dans les derniers instants.



- Le tirage au sort des 32es de finale aura lieu le 2 décembre. Pour Corte, vous souhaitez accueillir à Santos-Manfredi une grosse cylindrée de Ligue 1 pour faire plaisir au public et aux joueurs ou vous préféreriez une petite équipe pour poursuivre l’aventure ?

- Le plus important c’est déjà de recevoir au prochain tour et de pouvoir faire une belle fête du football cortenais et du football corse. Et, dans un second temps le meilleur tirage sera celui qui nous fera passer encore un tour. Mais la Coupe de France réserve toujours des surprises, nous pouvons en être une cette année d’autant que sur notre stade nous pouvons réaliser n’importe quel exploit.





- Vous souhaitez recevoir à Santos, mais on se souvient qu’en 2006, le stade n’avait pas été homologué et Corte s’était rabattu sur Timizzolu. Aujourd’hui, le stade de Corte pourra-t-il être homologué ?

- Nous ne nous sommes pas encore posé la question. Mais, en cas de tirage favorable, nous souhaiterions bien sûr jouer sur notre pelouse fétiche. Une fois le tirage effectué, nous pourrons commencer à travailler sur ce point comme sur d’autres avec, pourquoi pas, la mise en place d’une tribune démontable pour accueillir encore plus de monde. Comme nous pourrions aussi demander à jouer sur un autre stade de l’île. Mais cela ne nous empêchera pas de faire la fête.





- À présent, place au championnat avec la prochaine journée qui arrive vite puisque vous recevrez le Sud FC dimanche à14 heures. Cela veut dire un troisième match en une semaine. Les joueurs auront-ils le temps de récupérer et d’être au mieux pour cette rencontre ?

- Il est vrai que le plus important pour nous reste le championnat, pour continuer de faire grandir de club. Nous devons tout faire pour nous maintenir en National 3. Oui, la Coupe de France, ça procure des sensations très fortes, c’est magique. Mais nous devons penser au championnat. C’est vrai que les trois matchs joués en une semaine risquent de peser dans les jambes des joueurs. Mais le staff technique fait tout ce qu’il faut pour une récupération rapide et pour remettre en état les organismes.