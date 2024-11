L’UFOLEP inaugure son gymnase à Porticcio, un pôle sportif pour tous

C’est avec une grande fierté qu’Agnès Loiseau, déléguée et directrice régionale de l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique), a officiellement inauguré samedi 16 novembre, le gymnase UFOLEP Gourdol-Nouet, situé sur la commune de Porticcio, au lieu-dit U Vescu. Cette nouvelle structure sportive. Un projet cher à la directrice, soutenu par l’engagement de la commune et la détermination de l’UFOLEP. “J’avais ce projet en tête depuis que je suis arrivée en Corse. À l'époque, l'UFOLEP n’avait qu’une section athlétisme. Mon premier souhait était de développer le centre de formation sportive, pour former le ‘vivier’ sur place et éviter que les gens n’aillent se former sur le continent et qu’on les perde”, explique Agnès Loiseau, visiblement émue. Ce projet s’inscrit dans une volonté de répondre aux besoins en matière d’encadrement sportif, tout en conservant les talents sur place.



L'inauguration du gymnase représente une victoire pour l’UFOLEP, qui a dû faire face à de nombreuses difficultés pour faire aboutir ce projet. “Personne n’y croyait autour de nous ! On nous disait que c'était de la folie, qu’on n’y arriverait jamais… Mais c’était mal connaître ma détermination”, confie la directrice. En effet, l’édifice, une structure démontable, se dresse aujourd’hui fièrement face à la mer, offrant un cadre idéal pour les activités sportives.



Des conditions parfaites

Créée en 1928, l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique) est un mouvement d’éducation populaire, agréé par le Ministère des Sports et membre du Comité National Olympique et Sportif Français. Son objectif est de promouvoir l’accès au sport pour tous, quel que soit le niveau ou les moyens. Dans cet esprit, Agnès Loiseau a toujours porté un projet de développement de la pratique sportive en Corse, plus particulièrement à Porticcio.



La commune de Porticcio a largement soutenu le projet en mettant à disposition un terrain exceptionnel, offrant une vue imprenable et des infrastructures adéquates pour le développement de ce centre sportif. “La commune nous a grandement aidé, en nous offrant des conditions parfaites, avec une convention avantageuse et toutes les installations nécessaires”, se réjouit Agnès Loiseau.



Ce gymnase est bien plus qu’un simple lieu d’entraînement. Il incarne un projet de société, où l’UFOLEP veut mettre en avant des valeurs de bienveillance et d’inclusion. “L’idée n’est pas de concurrencer les autres associations mais de les compléter en répondant aux besoins spécifiques du territoire, en proposant des activités locales adaptées à tous les publics”, précise la directrice.



Le développement du sport santé et bien-être sera l'un des axes majeurs de l’UFOLEP pour les années à venir. Ce projet ambitieux comprend aussi la mise en place de formations sportives qualifiantes, notamment dans le domaine du secourisme, avec des formations adaptées aux plus jeunes. “Nous voulons dédramatiser le secourisme en apprenant aux enfants à faire face à des situations d’urgence, même à un âge très précoce”, souligne Agnès Loiseau.



Le gymnase porte le nom de deux figures importantes du projet : Alain Gourdol, président régional de l’UFOLEP, et Ramon Nouet, l’architecte bénévole qui a supervisé l’étude du projet. “Ce sont mes deux anges-gardiens, ils m’ont permis de m’épanouir dans ce beau projet et d’offrir de nouvelles opportunités ici à Porticcio”, confie Agnès Loiseau.







Pour plus de renseignements : 06 66 01 02 86.