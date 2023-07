L'Olmu célèbre la Saint Quilicus en présence de l'évêque de Corse

L'évêque de Corse, Monseigneur François-Xavier Bustillo, a présidé la cérémonie religieuse concélébrée par le Père Carlotti, curé de la paroisse, et le diacre Jean Vitus Risticoni. Malgré la fermeture au public de l'église en raison de travaux de réfection, la messe a été célébrée sur la place, suivie d'une solennelle procession du saint patron à travers les ruelles du village.

De nombreux paroissiens, venus non seulement du canton, mais aussi des communes voisines, se sont réunis pour participer à cette célébration religieuse exceptionnelle. A noter également la présence des autorités civiles dont la présidente de l'assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis et le député Jean Félix Acquaviva.

À l'issue de la grand-messe, le maire de l'Olmu, Fortuné Felicelli, a exprimé sa profonde gratitude envers les nombreux participants qui ont répondu à l'invitation et a souligné sa fierté d'accueillir l'évêque de Corse pour sa première visite officielle depuis l'annonce de sa future nomination au cardinalat. Il a également rappelé qu'il s'agissait d'un événement historique pour le village, puisqu'il avait été plus d'un demi-siècle depuis la dernière visite d'un évêque. Les confrères di a Santa Croce ont également été chaleureusement remerciés pour leur contribution à l'animation de la messe.

La fête patronale s'est prolongée jusqu'au bout de la nuit à la salle des fêtes, où les convives ont pu se régaler autour d'un buffet généreusement préparé pour l'occasion.