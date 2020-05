L’Ile-Rousse : "Mariette" Taddei nous a quittés

C’est avec tristesse que L’Ile-Rousse a appris la disparition, ce jeudi 14 mai, de Marie-Jeanne Taddei, dite « Mariette », rappelée à Dieu à l’âge de 96 ans.



Il serait difficile de résumer en quelques lignes une vie aussi riche, mais beaucoup auront une pensée émue pour l’épicerie de Jacques et Mariette Taddei qui a vu grandir des générations entières d’Ile-Roussiens.



Avec son départ, c’est aussi toute une époque qui s’achève, celle de ceux qui ont vécu la guerre, mais aussi, pendant près d’un siècle, l’histoire de la vieille ville de L’Ile-Rousse et de la Rue Napoléon.



Celles et ceux qui n’ont pas connu cette époque ne peuvent que se la représenter partiellement, tant elle porte en elle son lot de joies et de souffrances. Mariette Taddei avait repris l’épicerie fondée à la fin du XIXe siècle par son grand père, Robert Amadei, alors qu’elle n’avait que 19 ans, suite au décès de sa mère en 1943. Elle y a travaillé pendant plus de 50 ans.



Nous garderons la mémoire d’une femme courageuse, éprise de travail et de constance, comme son époux Jacques, ainsi qu’une grande dévotion pour les siens, et surtout pour ses deux fils, Joseph et « Fanou » qu’elle aimait profondément.



Mariette Taddei était aussi une paroissienne fidèle, très attachée à la religion catholique, et surtout à la chorale, qu’elle rejoignait avec joie chaque dimanche matin.



Avec elle, c’est une partie de la mémoire de la cité paoline qui disparaît, quand ce qui est aujourd’hui une ville moderne n’était encore, à l’orée du siècle dernier, qu’un petit port de pêche.



Elle repose à présent dans la paix du Christ, aux côtés de son époux Jacques, disparu il y a déjà trente ans, ainsi que « Fanou », son fils, emporté il y a un an par la maladie, le 10 mai 2019.



En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à toute sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.